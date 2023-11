Ka hurahia e T-FORCE nga SSD petipeti hou me nga mahi Whakanuia me nga otinga whakamahana

Ko T-FORCE, he waitohu petipeti rongonui i raro i te Team Group Inc., kua whakarewahia tana rarangi hou o nga SSD petipeti, e tuku ana i te wheako petipeti teitei ki te hunga kaingākau. Ko nga SSD hou, ara ko te T-FORCE G70, G70 PRO, G50, me G50 PRO, e kawe mai ana i nga ahuatanga me nga hangarau hou hei whakarei ake i te pumau me te mahi.

Ma te whakamahi i te atanga PCIe Gen 4×4, ka whakauruhia e enei SSD te mana whakahaere a InnoGrit, me te whakarite kia mau tonu i roto i nga huihuinga petipeti kaha. He mea rawa ki te totohu wera graphene ultra-aniangi, kei te waatea nga SSD e wha i roto i te ahua M.2-2280 rongonui. Ka totohu te wera o te graphene i te wera, ka mau tonu te mahi tino pai i roto i nga huihuinga petipeti roa.

Ko te mea nui, ko te momo G70 PRO he taapiri whakamahana konumohe konumohe mo nga kaiwhakamahi e rapu ana i nga rongoa whakamahana. Ko tenei waahanga whakamahana ahurei he hototahi ki te mokamoka roha PS5 SSD, e tuku ana i te waatea mo nga PC me nga kaakaro papatohu e rapu ana i nga mahi tino pai.

Ko nga T-FORCE G70 me te G70 PRO SSD e tuku ana i nga tere panui whakamiharo ki te 7000 MB/s, e whakarato ana i nga waa uta tere me nga wheako i roto i te keemu. Waihoki, ko te G50 me te G50 PRO SSD ka eke ki te tere o te 5000 MB / s, me te whakarite i te mahinga maeneene me te whakawhiti raraunga tere.

Hei whakatutuki i nga hiahia a nga kaiwhakamahi kanorau, ka tautoko te T-FORCE G70 me te G50 SSD i te hangarau keteroki SLC. I tua atu, ko nga putanga PRO o enei SSD e tuku ana i te DRAM me te SLC keteroki, e tuku ana i te otinga keteroki whakarite e whakanui ana i nga mahi.

Ko nga M.2 2280 SSDs e wha e whakaatu ana i nga kaiwhakahaere InnoGrit, e whakapumau ana i te pumau me te pono mo nga kaitoro e hiahia ana ki te takaro korekore.

I tua atu, kua whakauruhia e T-FORCE enei SSD petipeti hou me tana rorohiko aroturuki SMART. Ka whakamanahia e tenei rorohiko nga kaiwhakamahi ki te aro turuki i te hauora o a raatau SSD, te whakahaere ngawari, me te mahi whakamatautau hei aromatawai i te kounga me te mahi o a raatau taputapu rokiroki.

Ko nga T-FORCE G70, G70 PRO, G50, me G50 PRO PCIe 4.0 SSDs e tika ana kia waatea i runga i te toa o Amerika Te Tai Tokerau o Amazon hei te mutunga o Hakihea. Mo etahi atu korero mo te waatea me te utu, tirohia te paetukutuku mana a te Roopu Roopu me te whai i o raatau huarahi paapori pāpori.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te ahua o nga SSD petipeti T-FORCE hou ka uru mai?

Ko nga SSD petipeti T-FORCE hou ka tae mai ki te ahua M.2-2280.

2. He aha nga rongoa whakamahana e tukuna ana me te T-FORCE G70 PRO SSD?

Kei roto i te T-FORCE G70 PRO SSD nga totohu wera graphene tino angiangi me te whakamahana koranu konumohe mo te mahi whakamahana.

3. He aha nga tere panui o nga T-FORCE G70 me G50 SSDs?

Ko te T-FORCE G70 SSD e whakanui ana i nga tere panui ki runga ki te 7000 MB / s, i te mea ka eke te G50 SSD ki te tere ki te 5000 MB / s.

4. Kei te tautoko a T-FORCE G70 me G50 SSD i te hangarau keteroki SLC?

Ae, kei te tautoko te T-FORCE G70 me te G50 SSD i te hangarau keteroki SLC mo te pai ake o te mahi.

5. Me pehea taku aroturuki i te hauora o taku SSD petipeti T-FORCE?

Kua whakawhanakehia e T-FORCE tana rorohiko aroturuki SMART, ka taea e nga kaiwhakamahi te aroturuki i te hauora o a raatau SSD me te whakahaere i nga whakamatautau mahi.