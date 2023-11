Te Whakataki i te Pūnaha 7: he pupuhi mai i nga ra o mua i runga i to Pūtirotiro Tukutuku

Kia mahara ki nga ra tawhito pai o nga punaha whakahaere Mac matarohia? Inaianei ka taea e koe te whakahoki ano i taua wheako nostalgic mai i to kaitirotiro paetukutuku. Kua hangaia e te Kaiwhakawhanake a Leonardo Russo he emulator Pūnaha 7.0.1 i runga ipurangi, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere Mac OS 7 i runga i o raatau taputapu hou.

Ko te Pūnaha 7, ko te Mac OS matarohia tuatahi i whakaingoatia i muri mai ko Mac OS, he punaha whakahaere whenua i kaha te mana o te papaaho Macintosh mai i te tau 1991 ki te 1997. I whakauruhia e ia te whānuitanga o nga ahuatanga hou engari i pa ano ki tana wahanga tika o nga tautohetohe. Na te whakawhiti mai i te Motorola 68000-raupapa ki PowerPC, ka waiho e te Pūnaha 7 nga tauira Macintosh kōpae pīngore tawhito ki muri, na te pouri o etahi kaiwhakamahi pono. I tua atu, i kii te punaha kia nui ake te RAM, na te mea ka raru nga tauira puku.

Hei wheako i te Pūnaha 7 i runga i to kaitirotiro paetukutuku, tirohia noa te paetukutuku i hangaia e Russo. I te taenga mai, ka tangohia he whakaahua kōpae 6MB, he torutoru noa nga hēkona mo te nuinga o nga hononga aunui. Ina tikiakehia, ka whai waahi koe ki te Macintosh mariko e whakahaere ana i tetahi miihini 1991 spec, ka oti me nga taupānga paerewa e whakaatu ana i te wheako Mac i tera wa.

Ko te emulator Paetukutuku 7 ehara i te mea he haerenga whakaihiihi ki raro i te ara mahara mo te hunga kaingākau Mac engari he tohu ano hoki mo te mohio o nga kaihanga hou. Na roto i te whakamahi i te emulator tuwhera-puna Mini vMac, na Russo i taea e tetahi te tirotiro ano i te Mac OS rongonui o mua.

Na, he aha te tatari? Haere ki te paetukutuku emulator ka rukuhia koe ki te ao o te Pūnaha 7. Whakanuia te ngawari, miharo ki nga ahuatanga whakahirahira, me te mihi ki te nostalgia e tukuna ana e tenei emulator ipurangi. Whakahokia mai te makutu o Mac OS 7, he iti noa nga pao i runga i to kaitirotiro paetukutuku tino pai.

Nga Ui Auau (FAQ)

Ka taea e au te whakahaere i te Pūnaha 7 i runga i tetahi taputapu?

Ae, ka taea e koe te whakahaere i te Pūnaha 7 i runga i tetahi taputapu me te kaitirotiro paetukutuku e tautoko ana i te emulator-a-tukutuku. Ahakoa kei te whakamahi koe i te rorohiko, waea atamai, papa papa ranei, mena he hononga ipurangi koe, kei te pai koe ki te haere.

He utu e pa ana ki te whakamahi i te emulator Pūnaha 7 i runga ipurangi?

Kao, he kore utu te emulator ki te whakamahi. Ko Leonardo Russo te kaiwhakawhanake kua tuwhera i te puna-puna, ka taea e nga kaiwhakamahi te koa ki te nostalgia o te Pūnaha 7 kaore he arai putea.

Ka taea e au te tiaki i taku ahunga whakamua me nga konae i te wa e whakamahi ana i te emulator?

Kia aroha mai, karekau te emulator Paetukutuku 7 e tautoko i te penapena ahunga whakamua me nga konae. Ina katia e koe te ripa emulator, ka whakahou ranei i te wharangi, ka ngaro nga huringa katoa i roto i te Macintosh mariko.

Kei kona ano etahi atu punaha Macintosh matarohia e waatea ana i nga emulator ipurangi?

Ahakoa ko te emulator Pūnaha 7 he mea hanga motuhake, kei reira ano nga emulator e waatea ana mo etahi atu punaha whakahaere Macintosh matarohia. Kua mahi nga Kaihanga ki te whai i te Mac OS 8, Mac OS 9, me nga putanga o mua o te punaha Macintosh. Ma te rapu ipurangi tere ka arahi koe ki nga momo whiringa hei tirotiro.