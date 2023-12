Ka Puta Nga Tikanga Whakatupato Ahurangi a te Whiringa-a-rangi 2023

By

Kei te tipu haere tonu te whenua haumaru ipurangi, me nga kaikino ipurangi e rapu huarahi hou ki te karo i nga parepare tuku iho me te whai i nga patunga ohorere. Ko te Taurangi Whakawehi o te Ao hou mo Whiringa-a-rangi 2023, i whakaputaina e Check Point, e whakaatu ana i te putanga o nga tikanga whakaeke ipurangi auaha e whakamahi ana i te huānga o te ngawari tinihanga.

Ko tetahi ahuatanga rongonui ko te pikinga o nga kaupapa AsyncRAT, e whakamahi ana i nga konae HTML kino ki te horapa huna i te kino. I roto i tenei kaupapa, ka whiwhi nga patunga i nga imeera kei roto nga hononga whakauru. I te panui i te hono, ka puta he konae HTML kino, ka taea e te malware te huna i a ia ano he tono pono me te karo i te kitenga.

Ko tetahi atu e pa ana ki te whakawhanaketanga ko te aranga ake o FakeUpdates, he kai tango JavaScript. Ko tenei pūmanawa kino e tinihanga ana i nga kaiwhakamahi ki te whakahaere i nga whakahōutanga kaitirotiro tinihanga na roto i nga paetukutuku kua taupatupatuhia. Ko nga hua o te hinga mo enei whakahoutanga rūpahu ka tino kino, i te mea ka whakatuwherahia e ratou te kuaha mo etahi atu kino, tae atu ki a GootLoader, Dridex, NetSupport, DoppelPaymer, me AZORult, hei whakararu i nga punaha.

Ko Maya Horowitz, VP Rangahau i te Check Point Software, e whakaatu ana i te hiranga o te mohio ki enei riri ka puta. Ka whakanuia e ia te hiahia mo nga whakahaere ki te tango i tetahi huarahi haumaru paparanga kei tua atu i te mohio ki nga riri e mohiotia ana. He mea nui ki te tautuhi, te aukati, me te urupare ki nga vector whakaeke hou i mua i te kino.

Ka whakamarama ano te purongo mo nga whanau kino kino o te marama. Ko te Puka Puka, he kaiwhakarato korero e aro ana ki te Windows OS, kei runga ake i te raarangi me te 3%. Kei te whai a FakeUpdates ki muri me te 2% te paanga o te ao, ko Remcos, tetahi atu Torotiana uru mamao, ka huri i te toru o runga me te 1% te paanga puta noa i te ao.

I te wa e pa ana ki nga whakaraeraetanga, ko te werohanga whakahau i runga i te HTTP ka arahi, me te paanga o te ao o te 45%. Ko te takahi whaiaronga URL kino a nga tūmau Tukutuku kei te tuarua, e pa ana ki te 42% o nga whakahaere puta noa i te ao, whai muri ko Zyxel ZyWALL whakahau werohia, ka eke ki te 41% o te ao.

I runga i nga waahanga e whaaia ana, ko te Maatauranga/Rangahau te ahumahi tino whakaekehia i te ao katoa, whai muri ko te Whakawhitiwhiti me te Kawanatanga/Hoia. Ka huri ki nga whakatuma waea pūkoro, ko te Anubis malware trojan peeke te rangatira, me AhMyth me SpinOk e tata ana ki muri.

I te tipu haere tonu o nga tuma ipurangi, me noho mataara nga whakahaere me te aro nui ki nga tikanga haumaru ipurangi. He mea nui kia noho mohio, kia kaha ki te whakaeke i enei tikanga auaha e whakamahia ana e te hunga hara ipurangi.