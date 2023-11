Ka tukuna e Nintendo te Whakahou Iti engari Nui mo Super Mario Bros Wonder

Kua eke a Nintendo i te tau 2023, ehara i te mea ko a raatau keemu hou me nga ihirangi ka taea te tango, engari me nga whakahou rite tonu ki o raatau taitara o naianei. Ko tetahi o nga keemu kua tae mai nei he whakahoutanga rongonui ko Super Mario Bros. Wonder.

I roto i te whakahoutanga hou, e kawe ana i te keemu ki te putanga 1.0.1, i aro nui a Nintendo ki te whakatika i nga pepeke. Ahakoa he iti te rahi o te whakahou ake, he nui nga whakapainga e whakarei ake ana i te wheako takaro mo nga kaitakaro.

Ko tetahi huringa rongonui i whakauruhia ki te whakahoutanga e pa ana ki te punaha tohu ngakau o te keemu. Inaianei, ka kowhiria e nga kaitakaro "Tikimata" ranei "Tuku Akoranga," ka hoki ano o raatau tohu ki te ahua o mua i mua i te urunga ki te akoranga. Ko tenei huringa ka taapirihia he paparanga o te tika me te rautaki ki te keemu, ka taea e nga kaitakaro te whakatau i nga whakatau mo o raatau ahunga whakamua.

I tua atu, kua mahia e Nintendo nga taapiri me nga whakarereketanga ki te waahanga whiwhinga kaimahi o te keemu. Ko tenei huringa ka tino mohio ki nga takoha a te roopu whanaketanga, me te whakarite kia tika te mohio o nga tangata katoa mo o raatau mahi.

I te nuinga o te waa, he maha nga take kua pa ki nga kaitakaro i te wa e takaro ana a Super Mario Bros. Wonder. Ma te whakapai tonu me te whakatikatika i a raatau keemu, ka whakaatu a Nintendo i to raatau pono ki te whakarato i nga wheako petipeti pai rawa atu mo o raatau kaiwhaiwhai pono.

FAQ:

Q: He aha te arotahi o te whakahou hou mo Super Mario Bros Wonder?

A: Ko te arotahi o te whakahou ko te whakatika i nga pepeke i roto i te keemu.

P: He aha te huringa i mahia ki te punaha tohu ngakau?

A: Na te whakahou i whakahoki nga tohu ki o raatau ahuatanga o mua i te wa e kowhiri ana i te "Tīmata" me te "Tuku Akoranga."

P: He aha nga whakarereketanga i mahia ki nga whiwhinga kaimahi?

A: Ko nga taapiri me nga whakarereketanga i mahia kia tika ai te mohio ki nga takoha a te roopu whanaketanga.

Q: He aha te take i tukuna ai e Nintendo nga whakahoutanga auau mo a raatau keemu?

A: Ko te hiahia a Nintendo ki te whakapai tonu i te wheako takaro me te whakatika i nga take ka pa ki nga kaitakaro.