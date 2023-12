Ko te Maatauranga e whakaatu ana i nga hua o te korikori o ia ra mo te hauora hinengaro

Whakarāpopototanga: Ko te rangahau hou e tirotiro ana i te hononga i waenga i te korikori tinana me te hauora hinengaro kua kitea ko te mahi korikori tinana o ia ra ka whai hua nui mo te oranga hinengaro. I kitea e te rangahau ka taea e te korikori tinana te whakaiti i nga tohu o te pouri me te awangawanga, me te whakapai ake i te ahua me te mahi hinengaro.

Ingoa Hou: Korikori: He rongoa taiao mo te hauora hinengaro

He rangahau tata nei kua whakamarama i te pai o te whakakorikori tinana o ia ra ki te hauora hinengaro. Ko te rangahau, i whakahaerehia e te roopu tohunga, e whakaatu ana ko te mahi korikori tinana i ia wa ka taea te mahi hei rongoa whai hua mo nga momo mate hinengaro. Ko nga kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te korikori tinana hei rongoa taiao mo nga take hauora hinengaro.

Ko te rangahau e whakaatu ana ko te whakauru i nga mahi o ia ra ki roto i nga mahi a te tangata ka heke iho nga tohu o te pouri me te awangawanga. Ko nga kaiuru i uru ki nga mahi whakakori tinana i kii i te pai ake o nga ahuatanga me te pai ake o te mahi hinengaro. He rite tonu enei painga puta noa i nga reanga rereke me nga ira tangata, e tohu ana i te whanuitanga o te korikori tinana hei huarahi whakapai ake i te oranga hinengaro.

Ko te mea whakamiharo, ko te rangahau ano e whakaatu ana i te hononga o te hauora tinana me te hauora hinengaro. E tohu ana ma te whakakaha ake i te oranga tinana, ka pai ake te noho o te tangata ki te paahi i nga taumahatanga me te whakahaere pai i o raatau kare-a-roto. Kua kitea te korikori i nga wa katoa ki te tuku i nga endorphins, e kiia ana ko nga "hormone pai-pai," e whai waahi nui ana ki te whakanui ake i te wairua me te whakaiti i te awangawanga me te pouri.

I tua atu, ko te rangahau e whakanui ana i te urunga o te korikori hei wawaotanga hauora hinengaro. Kaore i rite ki nga rongoa rongoa, ko te korikori tinana he huarahi utu-utu me te tikanga maori hei whawhai i nga take hauora hinengaro. Ko te mahi korikori tinana he mea ngawari penei i te haere hikoi, te mahi i nga mahi o te whare, te whakangungu yoga ranei. Na te maha o nga momo mahi e waatea ana, ka kitea e te katoa tetahi mahi e pai ana ki o raatau hiahia me o raatau kaha.

Hei whakamutunga, ko tenei rangahau hou e whakaatu ana i te maha o nga painga hauora hinengaro o nga mahi o ia ra. Ko nga kitenga he tirohanga hou mo te hiranga o te korikori tinana hei rongoa taiao mo nga mate hinengaro. Ko te awhi i nga mahi korikori hei waahanga o a tatou mahi o ia ra ka pai ake te oranga hinengaro, ka tuku he otinga whaihua me te waatea mo te hunga e whai ana ki te whakarei ake i o raatau hauora hinengaro.