Te hura i te Huringa Hurorirori a Harley Quinn i roto i te kapa whakamomori: Whakamatea te Whakaata i te Rōpū Justice League

Whakapaia ki te mau i te ahua o Harley Quinn e kore e tino kitea i a ia e tu ana i te atamira i roto i te tauaru whakahihiri mo te keemu kaikopere a te tangata tuatoru e tino tumanakohia ana, Suicide Squad: Kill the Justice League. Rukuhia koe ki roto i te ao ngakau pawera o te toa kua ngaro i a koe e kite ana i nga mahi hiko o te Whakamomori Squad.

I roto i tenei tauaru puhoi, e whakaatu ana a Harley Quinn i ana pukenga whawhai nanakia me te whakakatakata kore. I te mea ko te wahine toa whakararuraru o te Roopu Whakamomori, ka whakaputa ia i te hau o te kanapa, ka kukume i nga kaitakaro ki roto i te kanikani whakaihiihi me te kino. Ma te mahi acrobatic me te paati poipapa i te ringaringa, kei te tino kitea te mahi nanakia a Harley Quinn i a ia e mahi maminga ana i ona hoa riri.

E noho ana i roto i te ao nui me te whanui o te DC Universe, Ko te Squad Suicide Squad: Kill the Justice League he whai waahi mo nga kaitakaro ki te awhi i tetahi waahanga hou o te taakaro taunekeneke. I whakaaweahia e te raupapa pukapuka whakairoiro rongonui, ka turakina e te keemu nga kaitoro ki roto i te wheako pakiwaitara penei i era atu, ka wetewete i nga uaua o nga waahi hina o te morare, te whakaoranga, me nga hononga kore.

FAQ:

Q: Hei ahea te Roopu Whakamomori: Kill the Justice League ka waatea?

A: Whakamomori Squad: Kill the Justice League kua whakaritea hei te Hui-tanguru 2, 2024, i runga PlayStation 5, Xbox Series X/S, me PC.

Q: Ka taea e nga kaitakaro te kite i etahi atu tohu rongonui mai i te DC Universe i roto i te keemu?

A: Tino! Ko te Roopu Whakamomori: Whakamate i te Rōpū Ture e whakaatu ana i te rarangi kanorau o nga tangata e arohaina ana mai i te DC Universe, kei ia tangata me o raatau ake mana motuhake me nga korero pakiwaitara hopu.

Q: Ka tukuna e te keemu nga whiringa maha?

A: Ae, ka whakaatuhia e te keemu nga whiringa kotahi-kaitakaro me nga whiringa maha, ka taea e nga kaitakaro te mahi tahi me nga hoa me te mahi tahi i nga misioni whakahihiri.

Ko tenei keemu e tino tumanakohia ana e pana ana i nga rohe o te korero pakiwaitara me te whakaari, me te oati he wheako e kore e warewarehia mo nga kaiwhaiwhai me nga tauhou. No reira tohuhia o maramataka me te awhi i te hepohepo i a Harley Quinn me te Roopu Whakamomori e whakarite ana ki te tu atu ki te whakataetae Justice League i te Whakamomori Squad: Kill the Justice League.