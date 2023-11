Ko nga Akoranga Hou e whakaatu ana i te mahi miharo a te Cerebellar Nuclei i roto i te ako hono

Ko nga kairangahau mai i te Netherlands Institute for Neuroscience, Erasmus MC, me Champalimaud Center mo te Unknown kua kitea he kitenga whakahihiri mo te ako whakahoahoa me te mahi a te karihi i roto i te cerebellum. I nga wa o mua, i whakaponohia ko te uho o te cerebellum te kawenga mo te whakahaere i nga akoranga whakahoahoa. Heoi, ko tenei rangahau hou e whakaatu ana he mahi whakamiharo te karihi i roto i tenei mahi ako.

Ko te ako whakahoahoa e pa ana ki te tukanga e arahi ai nga wheako pai, kino ranei ki te ako me te whakarereketanga o te whanonga. Hei tauira, ki te tahuna o tatou maihao ki runga i te oumu wera, ka ako tatou ki te tupato ake a muri ake nei. Kua roa e mohiotia ana he mea nui te cerebellum i roto i tenei ahua o te ako, engari kare tonu i te marama nga tikanga tika.

Hei whakatewhatewha ake i tenei, i whakahaerehia e te roopu kairangahau o te ao nga whakamatautau ki nga kiore. I whakangungua nga kiore ki nga momo whakaihiihi rereke e rua: he uira marama me te pupuhi o te hau ki te kanohi. I te roanga o te wa, ka ako nga kiore ki te hono i nga mea whakaihiihi e rua, ka kati i o ratau kanohi i mua i te kitenga atu i te uira o te marama.

I arotahi nga kairangahau ki nga waahanga nui e rua o te cerebellum: te cerebellar cortex me te cerebellar nuclei. Ko enei waahanga ka hono tahi, me te karihi hei pokapū whakaputa o te cerebellum. I whakaponohia i mua ko te uho te mahi tuatahi ki te ako i te whakaata me te wa o te kati kamo. Heoi ano, i kitea e tenei rangahau ka taea hoki e te karihi te katinga o nga kamo i te wa pai.

Ka whiwhi korero te cerebellum mai i etahi atu rohe roro na roto i nga muka pukohu me nga muka piki. Ko nga muka pukohu e whakaarohia ana ka kawe korero mai i te whakaihiihi marama, ko nga muka piki e kawe korero e pa ana ki te pupuhi hau. I kitea e nga kairangahau, i roto i nga kiore e whakaatu ana i te ako whakahoahoa, ka kaha ake nga hononga o nga muka pukohu ki te karihi.

I tua atu, i whakamahia e nga kairangahau te optogenetics, he tikanga e whakamahi ana i te marama ki te whakahaere i nga pūtau, ki te whakamatautau i te kaha ki te ako i roto i te cerebellar nuclei. I kitea e ratou ko te whakaihiihi tika i nga hononga roro ki te marama, i honoa ki te pupuhi hau, i arahi ki te katinga o nga kamo i nga kiore.

Ko tenei rangahau e whakarato ana i nga tirohanga hou ki nga tikanga uaua o te ako whakahoahoa i roto i te cerebellum. Na roto i te whakaatu i te koha miharo o te karihi, kua hohonu ake te maarama o nga kairangahau ki tenei rohe nui o te roro me tana mahi ki te ako me te whanonga.

