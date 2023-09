Ko nga Beavers e takoha ana ki te hanga hau kakariki i te Arctic, ka kitea e te ako

He rangahau hou i whakahaeretia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Alaska Fairbanks (UAF) kua kitea he nui ake te mahi a nga pire ki roto i te hanga hau kati i te Arctic. I whakaputaina i roto i te retaata Rangahau Taiao, ka hono te rangahau i te noho mai o nga pire ki te rohe ki te pikinga o te tukunga hau mewaro.

I nga wa o mua ka kitea i nga waahi ngahere, kei te noho nga pire i nga rohe tundra i te uru me te raki o Alaska. He nui nga paanga putaiao o tenei koroni, a, e kiia ana he whanaketanga tino nui e nga hapori o enei waahi.

E kii ana te roopu rangahau UAF, ko Ahorangi Ken Tape te kaiarahi, ko ta raatau rangahau te tuatahi ki te hono i nga harotoroto pipiripi hou ki te pikinga o te tukunga hau mewaro. He mea nui tenei kitenga na te kaha o te kati kati o te mewaro, he 25 whakarea te kaha ake i te waro hauhauora hei hopu i te wera i roto i te hau o te whenua. Ko te Methane te kawenga mo te 20% o nga tukunga hau kati kati i te ao, e ai ki te US Environmental Protection Agency.

I arotahi nga kairangahau ki tetahi waahi tata ki te 166 maero tapawha i te Raro o Noatak River Basin i te hauauru o Alaska. I whakamahia e ratou nga whakaahua mai i te mokowhiti, otira mai i te kaupapa Arctic-Boreal Vulnerability Experiment a te National Aeronautical and Space Administration's Arctic-Boreal Vulnerability Experiment, kia pai ake ai te maarama ki te paanga o nga pipiri ki te whenua. Ma te mapi neke atu i te 10,000 nga harotoroto pipiri i Alaska Arctic, i taea e te roopu rangahau te whakataurite i te noho o nga harotoroto pipiri me nga waahi wera mewaro.

Ko nga papuni Beaver, he tohu tohu o nga momo, ka puta he waipuke ka rukea nga otaota me te huri i nga awa o Arctic hei harotoroto. Ko enei harotoroto pipiri me nga otaota huri noa i te wai ka noho hei taiao karekau he hāora me te parataiao waro. I te pirau o tenei rawa, ka tukuna te hau mewaro.

I whakamahia e nga kairangahau te hangarau whakaahua hyperspectral rererangi mo te mapi methane. Ko tenei mahinga atahanga matatau ka hopu i nga raraunga mai i nga roopu rereke kotahi rau i roto i te hiirangi hiko, ka taea te tautuhi i te mewaro me etahi atu hau.

Ko nga kaituhi o te rangahau ko Benjamin Jones, he ahorangi kaiawhina rangahau i te UAF Institute of Northern Engineering, me tetahi roopu mai i te National Park Service me te taiwhanga jet propulsion a NASA.

Ko tenei rangahau ka taapiri atu i to maatau maarama ki te hononga uaua i waenga i nga momo me te huringa o te rangi. I te mea kei te toro haere tonu nga pire ki roto i te Arctic, me rangahau ano hei aromatawai i nga paanga mo te wa roa o to ratou noho ki runga i nga tukunga hau kati.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Alaska Fairbanks (UAF)

– US Environmental Protection Agency