Ingoa Hou: Ko te Sonos Era 300: He Kaikorero Ahokore Huri Keemu me tetahi Whakaaetanga Paraire Pango Karekau

He korero pai mo nga kaikawe ororongo katoa kei reira! Ko te Sonos Era 300 e tino rongonui ana, e rongonui ana mo te kounga o te oro me nga ahuatanga oro mokowhiti, kei te waatea inaianei i te utu whakahekenga o te Paraire Pango. Ka taea e koe te hopu i tenei kaikorero ahokore toa-toa mo te £399 noa iho, mai i tana utu taketake o £449 i runga i a Amazon.

Ko tenei hekenga utu nui ka whai waahi pai mo te hunga kua titiro ki te Era 300 engari i pohehe na te utu tuatahi. Ko nga kaikorero a Sonos e mohiotia ana mo a raatau mahi ororongo koretake me te hoahoa tapahi, engari kaore i te kitea i te nuinga o nga wa me nga utu nui. No reira, he tino kaupapa whakanui tenei tuku wa iti.

Ko te mea e wehe ana i te Sonos Era 300 ko tona kaha ki te whakaputa i te wheako ororongo ruku kaore i rite ki era atu. I mau rawa ki te hangarau a Trueplay a Sonos me te tautoko mo Dolby Atmos, ka hangaia e tenei kaikorero he oro-ahu-toru e kapi ana i te hunga whakarongo. Ahakoa he kaikawe koe i nga puoro puoro, i nga konganuku taumaha, i tetahi mea ranei kei waenganui, he ataahua te whakaputa a te Era 300 i nga ahuatanga me nga korero o ia momo. I tua atu, ko te Era 300 ehara i te mea he kaikorero mohio noa, he tari kaainga atamai. He pai te hono ki te punaha whakahaere reo a Sonos me te Amazon Alexa, ka taea e koe te whakahaere ngawari ki to purei ororongo me etahi atu taputapu atamai i roto i to punaha rauropi hono. Na te kaha o te rerenga rerenga me te maha o nga mahi, ehara i te mea miharo kua riro i te Era 300 te whakanui me te whakanui.

Ko tenei te wa pai ki te whakahou i to punaha oro me te Sonos Era 300. Ahakoa mo to koa ake, hei whakamihi i nga manuhiri i to huihuinga e whai ake nei, he kaihuri keemu tenei kaikorero ahokore. Kaua e ngaro i tenei wa ki te hopu i tana utu whakahekenga o naianei.

FAQs

Ko te Sonos Era 300 te utu mo te haumi? Tino! Ko te Sonos Era 300 he kaikorero ahokore kounga teitei me te oro oro me nga ahuatanga auaha, na te mea he haumi tika mo te hunga kaingākau ororongo.

Ka taea e te Sonos Era 300 te whakauru ki roto i te tatūnga kaainga atamai? Ae, ko te Sonos Era 300 te noho hei whare kaainga atamai, e tuku ana i te tuitui maataki ki te mana reo o Sonos me te Amazon Alexa, e whakarato ana ki a koe te mana pai mo to purei ororongo me o taputapu atamai.

He pehea te whakarei ake o te ororongo mokowhiti i te wheako whakarongo? Ko te ahuatanga ororongo mokowhiti e tautokohia ana e te Sonos Era 300, me Dolby Atmos, ka hangaia he oro-ahua-toru e kapi ana i te hunga whakarongo, e tuku ana i te wheako ororongo ruku me te ora, otira mo te hunga kaingākau ki te ihirangi ororongo mokowhiti.