Stellaris: Putanga Papatohu Ka hurahia te 'Toxoids' Roha Pass 6

Stellaris: Putanga Papatohu, te keemu sci-fi rautaki mokowhiti tino rongonui, kua whakarewahia e ia tana urunga roha 6 e tino tumanakohia ana, ko 'Toxoids.' I whakawhanakehia e te Paradox Development Studio, ko tenei roha e whakaatu ana i tetahi reihi hou whakahihiri e tuku ana ki nga kaitakaro he wheako whakaari-nui, utu nui.

Ko te puta i te tupuni katoa, ko Stellaris: Console Edition e tuku ana ki nga kaitakaro he ao nui ki te tuhura, ki tonu i nga momo iwi kee, nga rohe kaore i kitea, me nga mea ngaro. Ma te kore mutunga o nga huarahi ki te whakawhānui ake i to raatau rangatiratanga, ka taea e nga kaitakaro te taunekeneke me etahi atu iwi, te whakarite hononga takawaenga, te uru ranei ki nga pakanga rautaki. Ka whakaratohia e te keemu he wheako rumaki e whakakotahi ana i nga whakataunga rautaki me te torotoro mokowhiti epic.

I roto i te rohatanga 'Toxoids', ka tutaki nga kaitakaro ki tetahi reihi ahurei e mohiotia ana mo o raatau pukenga me te nanakia. Na nga takenga hou, nga taangata, nga ahuatanga, me nga mea whakapaipai, ka tukuna e te roha nga whiringa whakaihiihi mo nga kaitakaro ki te whakarite i o raatau rangatiratanga me te hanga i o raatau ake korero. Ko te whakaurunga mai o te reihi Toxoids e kore e kore e pai ake te takaro, e wero ana i nga kaitakaro ki te tango i nga tupono kua tatauhia me te whakatau whakatau ki te kokoti i nga utu.

Kei te waatea inaianei mo te PlayStation 4 me te Xbox One, ko te roha 'Toxoids' mo Stellaris: Putanga Papatohu kei te mau tonu i nga kaitakaro me ana miihini whakaari auaha me te ao rumaki. I a koe e haere ana ki te whakahura, kia rite ki te whakatere i nga kaupapa e kore e taea te whakamaarama, ka tutaki ki nga ao hou, ka uru atu ki nga mahi takawaenga intergalactic, whawhai ranei.

Whakawhanuihia to rangatiratanga me te wikitoria i nga whetu ma te Stellaris: Console Edition me te whakaihiihi o 'Toxoids' toronga haere 6. Tangohia te urungi o to ao me te whakarite huarahi mo te haerenga whakamiharo e kii ana i nga huarahi mutunga kore me nga huihuinga e kore e warewarehia i te hohonutanga o te waahi.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te Stellaris: Papatohu Putanga?

Ko te Stellaris: Console Edition he keemu sci-fi rautaki mokowhiti i hangaia e Paradox Development Studio e taea ai e nga kaitakaro te tuhura i tetahi tupuni katoa, te taunekeneke me nga iwi kee kanorau, me te whakawhānui i to raatau rangatiratanga.

2. He aha te 'Toxoids' toronga pass 6?

Ko te 'Toxoids' roha pass 6 ko te roha hou mo Stellaris: Putanga Papatohu. Ka whakaurua he reihi hou e tohuhia ana e te whai rawa me te nanakia, e tuku ana ki nga kaitakaro he wheako whakaari morearea, utu nui.

3. He aha nga mea ka taea e nga kaitakaro te tumanako mai i te toronga toronga 'Toxoids' 6?

Ko te 'Toxoids' expansion pass 6 e kawe mai ana i nga takenga hou, i nga taangata, i nga ahuatanga me nga mea whakapaipai ki a Stellaris: Putanga Papatohu. Ka taea e nga kaitakaro te whakarite i o raatau rangatiratanga me te torotoro i nga whiringa whakaari hou i te wa e whakatere ana i nga huihuinga kore korero me te tutaki ki nga ao hou.

Rauemi:

– www.stellarisgame.com (Stellaris: Papatohu Putanga paetukutuku mana)