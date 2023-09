Ka hurahia e SteelSeries te Utu Whakaoho Maama Nova 7 Ko te Pane Ahokore

I korero tata nei a SteelSeries i te tukunga o te putanga ma hou o to ratou pane ahokore Nova 7 tino rongonui. E mohiotia ana mo o raatau kounga pai, ko te raina Nova o nga pane i tukuna i nga wa katoa nga mahi tino pai.

Ko te pane ma o Nova 7, i whakaatuhia i te Mahuru 12, 2023, kua mau i te aro me tana ahua ataahua. Ko tenei taapiri hou e whakakii ana i nga momo pango kua tukuna i mua o te pane Nova 7, e hangai ana i te ahua pai ake mo nga kaitoro e whakamahi ana i te Xbox Series S or PS5 consoles.

E waatea ana i roto i nga momo rereke e rua, ko te Nova 7X mo nga kaitakaro Xbox me te Nova 7P mo te hunga kaingākau PS5, ko enei pane ahokore kaore i te herea ki te whakangahau i te petipeti. He hototahi ki nga PC ano hoki, na te mea he maha nga whiringa mo nga kaitakaro puta noa i nga papaaho rereke.

I tukuna e SteelSeries nga tauira o te pane Nova 7 ma, ka taea e nga kaiwhakaatu te aromatawai i te kounga me te wheako tuatahi. I whakaritea ki te pane o mua o Arctis 7, ko te Nova 7X ma i whakaatu i te tae maama ake, ka mau tonu te kanohi.

He aha te mea e tino hiahia ana te Nova 7 ko tona hototahi ki nga Arctis Nova Booster Packs. He maha nga tae e tukuna ana e enei kete mo te peera mahunga hiko me nga tohu kaikōrero, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakawhaiaro me te whakarite i o raatau pane kia rite ki o raatau hiahia.

Kei te waatea te pane ma Arctis Nova 7 mo te hoko i runga i te Amazon me te paetukutuku SteelSeries i roto i nga momo Xbox me te PlayStation. Ahakoa he kaakaro papatohu koe, he whakamahi PC ranei, he pai te whakamohoatanga o tenei pane me te taapiri huatau ki tetahi tatūnga petipeti.

Rauemi:

– Dylan Horetski on Dexerto (2023-09-12)

– Paetukutuku SteelSeries