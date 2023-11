Ingoa Hou: Te Hokonga Ngahuru Maamaa 2023: He Pararaiha Kaiakaro mo nga utu kore whakapono

By

Kei te rapu mo tetahi mahi petipeti whakamiharo i tenei Paraire Pango? Kaua e titiro atu ki te Steam Autumn Sale 2023. Kei te harikoa nga kaitakaro PC na te mea ko Steam, te turanga petipeti tuatahi, e tuku ana i nga taonga o nga utu mo te maha o nga taitara. Mai i nga putanga e tino tumanakohia ana ki nga karaehe e arohaina ana, he mea mo te katoa.

Ko te Hokonga Ngahuru a Steam, ka whakahaerehia ia tau i te taha o te Paraire Pango, he mea e pai ana ki nga reka o ia kaitoro. I tenei tau, ko te hokonga e whakaatu ana i nga mahi e kore e taea te aukati mo nga keemu kua whakarewahia tata nei penei i a Starfield, Diablo IV, me nga Rangatira o te Hinga. Engari kare te ihiihi e mutu i reira. Me nga rau o etahi atu taitara e waatea ana i nga utu utu nui, ka taea e koe te hopu i tera keemu kua tirohia e koe mo nga marama.

Ehara i te mea ka taea e koe te uru ki roto i te petipeti nirvana i tenei Paraire Pango, engari ka taea e koe te penapena nui i runga i nga moni kaporeihana penei i te Atua o te Pakanga, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, me tana toronga hou, Phantom Liberty. Ehara i te mea mo nga keemu anake. Mena kei te rapu koe ki te whakapai ake i to riipene petipeti, tirohia nga mahi whakamiharo PC petipeti Paraire Pango e waatea ana mai i nga momo kaihokohoko.

Ahakoa karekau i te hokonga te Raarangi Steam e tino rapuhia ana i tenei Paraire Pango, he maha tonu nga huarahi hei whakarei ake i to wheako petipeti. Ko nga taputapu mo te Papa Tiaki, tae atu ki nga tauranga me nga kaari microSD, ka kitea i nga utu ataahua o te Paraire Pango.

Ko te waahanga pai rawa atu? Ko te nuinga o nga keemu e whakaatuhia ana i roto i te Steam Autumn Sale ko Steam Deck kua whakamanahia, ko te tikanga ka taurangi te mahi me te Steam Deck i waho o te pouaka. Na, ka taea e koe te pai ki o keemu hou kua hokona mai me te kore e raru i runga i to Raarangi Steam hou.

Awhi i te taikaha petipeti me te hono atu ki nga kaitoro maha e hopu ana i te whai waahi ki te whakawhanui i o raatau whare pukapuka petipeti me te kore e pakaru te peeke. Kaua e ngaro i runga i te Steam Autumn Sale 2023 me te whakarite mo te haerenga ki tonu i te petipeti.

FAQ

He aha te Steam Autumn Sale?

Ko te Steam Autumn Sale he hokonga-a-tau e whakahaerehia ana e te papa petipeti Steam i te taha o te Paraire Pango. He nui nga utu mo te maha o nga keemu PC.

Kua whakauruhia nga keemu tata nei ki te hoko?

Ae, ko te Steam Autumn Sale he maha nga wa kei roto i nga utu mo nga taitara kua tukuna tata nei, ka taea e nga kaitoro te tiki ringa ki runga i nga keemu hou me nga utu whakaheke.

He aha nga utu mo te Paraire Pango Steam Deck?

Ahakoa ko te papatohu Steam Deck ake kaore i te hokona mo te Paraire Pango, he maha nga utu mo nga taputapu penei i nga tauranga me nga kaari microSD e whakanui ana i te wheako petipeti Steam Deck.

He aha te tikanga mo te keemu "kua manatokohia te Papa Tiaki"?

He keemu "Steam Deck manatoko" kua whakamatauria, kua whakapumautia kia pai te mahi me te papatohu Steam Deck mai i te wa i whakauruhia ai.