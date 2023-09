Ka whakawhiwhia ki a Starfield nga mihi nui mai i te Atua o te Pakanga Kaihanga Kaihanga David Jaffe

Ko Starfield, te keemu e tino tumanakohia ana mai i Bethesda, kua tino whakanuia e nga kaakaakaro me nga tangata o roto o te umanga. Ko tetahi o nga tangata rongonui ka puta mai me to ratou mihi ki te keemu ko David Jaffe, te kaihanga takirua o te raupapa God of War.

Ko Emil Pagliarulo, te kaiwhakahaere hoahoa me te kaituhi o Starfield, i whakapuaki i tona miharo ki nga korero pai a Jaffe. I haere a Pagliarulo ki Twitter ki te whakapuaki i ona whakaaro, e kii ana, "Ko te pai o nga kaiwhaiwhai ki a koe mahi he mea whakamiharo. Ko te whai hoa mahi - ina koa ko nga mea e mohio ana koe, e whakaute ana hoki - ko te ngahau me to keemu he tino taumata whakamataku.

Ko Jaffe, e mohiotia ana mo ana mahi i Santa Monica Studios me te hanga tahi i te Atua o te Pakanga me te Twisted Metal franchises, kaore i pupuri i tana whakanui mo Starfield. Inaa, kua eke ia ki te kii ko tana keemu tino pai mo nga kaitakaro kotahi i nga wa katoa. Ko ana panui paapori me nga pou YouTube kua tino whakatapua ki te keemu mai i tana whakarewatanga, e whakaatu ana i tana tuhi motuhake.

Kua aro nui a Starfield mai i tana tukunga, me nga tatauranga tino pai ki te takaro. I eke te keemu ki te 1 miriona nga kaitoro i te ra whakarewatanga, a, no te 7 o Hepetema, kua kohia e ia te turanga kaitakaro e 6 miriona. Ko enei nama he tohu mo te ihiihi me te wawata e pa ana ki te taitara.

I te mea e rere tonu ana te manaakitanga pai mo Starfield, ka whakahīhī a Bethesda me te roopu whanaketanga mo o raatau whakatutukitanga. Ko te ao ruku o te keemu, ko nga korero pakiwaitara me nga mahi totika kua mau nga ngakau o nga kaitakaro me nga tohunga umanga.

Nga wehewehe:

– Starfield: He keemu e tino tumanakohia ana i whakawhanakehia e Bethesda.

– David Jaffe: Kaihanga tahi o te raupapa Atua o te Pakanga me te hoia ahumahi.

– Emil Pagliarulo: Kaiwhakahaere hoahoa me te kaituhi o Starfield.

– Bethesda: He kaiwhakawhanake kēmu ataata rongonui me te kaiwhakaputa.

Rauemi:

