The Reception of Starfield: A Love or Hate Experience

Ko Starfield, te keemu e tino tumanakohia ana mai i Bethesda, kua tutuki ki te manaakitanga mai i nga kaitoro. Ko etahi e tino aroha ana ki te keemu, e whakanui ana i tana whanui nui me te aro ki nga korero. Ko etahi, he pouri, ina koa mo te haerenga tere o te keemu, te uta i nga mata, me te reiti anga.

Ko tetahi o nga tino tautohetohe ko te reiti anga o te keemu. I mua i tana tukunga, i whakapumautia e Bethesda ka rere a Starfield i te 30fps kua kati. Ahakoa i whakaarohia tenei whakatau i te whānuitanga nui o te keemu, i waiho e te tini o nga kaiwhaiwhai e hiahia ana ki te Aratau Mahi 60fps, kua waiho hei tikanga mo nga putanga hou.

Ko Digital Foundry, he roopu tātari petipeti rongonui, i whakatau ki te ruku i te huarahi ki te whakahaere i a Starfield i te 60fps i runga i te Xbox Series X. I hangaia e ratou he papatohu ritenga ma te whakamahi i te Kete Papamahi AMD 4800S me te whakakapi i te GPU ki te RX 6700. Na te FSR 2 kua whakahohea. karekau he whakatauira hihiko, i taea e ratou te eke ki te 60fps i roto i nga taiao kapi. Heoi, ko te nuinga o te keemu ka rere tonu i te 30-40fps.

I te whakahekenga o te taumira ki te 1440p, e rite ana ki te Xbox Series S, ka rere te keemu ki te 40fps pumau me nga koikoi i etahi wa ki te 60fps. Na tenei i kii a Digital Foundry ki te kii ka taea e Bethesda te tuku aratau 40fps mo nga kaitakaro whai whakaaturanga 120Hz, ina koa ko nga mata o te Refresh Refresh Rate (VRR).

Ahakoa e whakahihiri ana enei kitenga, he mea nui ki te mohio kei te maukati a Starfield i te 30fps i tenei wa. Heoi, he mea whakamere ki te kite ka taea e te keemu te eke ki runga ake i nga reiti anga me etahi whakatikatika.

I roto i te katoa, ko te powhiri ki a Starfield he mea whakapouri. Ahakoa e aroha ana nga kaitakaro ki a ia, e kino ana ranei ki a ia, kaore e taea te whakakore i te tumanako me te whakahirahira e karapoti ana i tenei tukunga hou.

Nga wehewehe:

– Auau anga: Te maha o nga papa mo ia hekona e whakaatuhia ana ki te mata. Ko nga reiti anga teitei ake ka pai ake te nekehanga o nga keemu ataata.

– Aratau Mahinga: He aratau i roto i nga keemu ataata e aro nui ana ki nga reiti anga teitei ake i te pono kauwhata.

– Taiao kua kati: Ko nga waahi kei roto i te keemu he iti ake te tauine me te nui ake o roto.

– Rere Refresh Refresh (VRR): He ahuatanga e taea ai e te whakaaturanga te tukutahi me te kaari whakairoiro, ka pai ake te mahi.

