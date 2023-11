Star Wars Jedi: Survivor: He Keemu Me-Mea Kei te Hokona Inaianei

Na te wa hokohoko o te Paraire Pango e tere haere ana, kei te whai waahi nga kaitakaro. Star Wars Jedi: Survivor Kei te waatea inaianei i te utu tino utu mo te $25 noa i roto i nga toa hokohoko kua tohua.

Ka kitea e nga kaiwhaiwhai keemu tenei mahi whakamiharo i GameStop, kei reira te keemu e tukuna ana mo te $30 mo te PS5. Engari koinei te hopu: ki te whiriwhiri koe ki te tiki i te keemu i roto i te toa, ka whiwhi koe i te $5 hekenga taapiri, ka heke te utu katoa ki te $25 noa. Koinei te utu iti rawa i kitea e matou mo te Star Wars Jedi: Survivor tae noa ki tenei ra, na te mea he utu kore e taea te aukati he $10 te utu iti ake i ta Best Buy me Target kua raarangi i tenei wa.

Ahakoa he mea motuhake tenei mahi ki te putanga PlayStation 5, kaua e mataku nga rangatira o Xbox Series X me S. Ahakoa kua whakarārangihia te keemu ki te $35, ko te mea pea ko te $5 i roto i te toa utu utu ka pa ki a raatau ano.

Star Wars Jedi: Survivor ehara i te mea mo nga kaiwhaiwhai Star Wars anake; he keemu e pai ana ki nga kaakaro katoa. Na te reanga teitei o te 89 i runga i OpenCritic, ka whakanuia e te ao mo tona pai o te takaro me te wheako rumaki. Ahakoa he hapa o te tukunga taketake, kua whakapau kaha nga kaiwhakawhanake ki te whakarato i nga whakahoutanga me nga papaki, ka puta he wheako petipeti ma, kia orohia.

Ko tenei waahanga e tino tumanakohia ana mo te 2019's Star Wars Jedi: Fallen Order e rima tau i muri i nga huihuinga o te keemu tuatahi. Ko nga kaitakaro te mahi a Cal Kestis, he hoia Jedi i runga i te misioni ki te whakaeke i te Emepaea. Ma nga miihini whawhai pai ake me nga whiringa whakaritenga whakaihiihi o te ahua, Star Wars Jedi: Survivor te oati he haerenga e kore e warewarehia.

Kaua e ngaro i tenei mahi Paraire Pango! Haere ki to GameStop tata rawa atu, ka eke ki runga i tetahi haerenga whakahirahira me Star Wars Jedi: Survivor.

Nga Ui Auau (FAQ)

Ka taea e au te hoko Star Wars Jedi: Survivor ipurangi?

Ahakoa e tuku ana a GameStop i te hoko-a-toa mo Star Wars Jedi: Survivor, e taunaki ana kia tirohia to raatau paetukutuku mo nga whiringa hoko tuihono.

E tika ana te hekenga ki etahi atu papaarangi i tua atu i te PS5?

Ahakoa ko te $5 kei roto i te toa utu utu kei te whakamanahia mo te putanga PS5, tera pea ka taea e nga rangatira o te Xbox Series X me S te pai ki te utu ano.

He moni taapiri kei te keemu?

Ko te tuku o naianei kaore i te whakahua i etahi taapiri taapiri, engari he pai tonu te tirotiro me te kaihokohoko mo nga tuku whakatairanga, taapiri ranei ka waatea.

Puna: GameStop.com