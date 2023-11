Ko te Whakaoho Whakaoho AI Hou Ka Whakatakihia e AI te Whakatuwheratanga Ataata Pumau, he Tauira Whakatupu Ataata Tuwhera-Source

Ko te Stability AI, he whakaoho AI whai hua, kua hurahia he hua pakaru whenua e kiia nei ko Stable Video Diffusion. Ko tenei tauira AI te kaha ki te huri i nga whakaahua o naianei ki nga riipene whakaata ma te whakakorikori i a raatau, a koinei tetahi o nga tauira hanga ataata e waatea ana mo te whakamahi puna tuwhera. Ko te whakarewatanga o te Stable Video Diffusion ka tae mai i te wa e kaha ana te hepohepo i OpenAI i nga upoko korero, e whakaatu ana i te kaha o Stability AI me te aro ki o raatau mahere hua.

I tenei wa kei roto i te wahanga "arokitenga rangahau", me whakaae nga kaiwhakamahi hiahia ki nga tikanga whakamahi motuhake. Ko enei kupu e whakaatu ana i nga tono o Stable Video Diffusion, penei i nga taputapu matauranga me nga mahi auaha, tae atu ki te hoahoa me etahi atu mahi toi. Heoi, he mea nui kia mahara ko nga whakaaturanga pono, pono ranei o nga tangata, o nga huihuinga ranei, kaore i roto i nga whakamahinga e whakaarohia ana.

Ahakoa ko tenei mea hou mai i te Stability AI he nui te kaha, he awangawanga mo te whakamahi kino. Ma te whakaaro ki te hitori o nga tirohanga rangahau AI rite, tae atu ki nga putanga o mua a Stability AI, tera pea ka taea te whakamahi i te tauira i runga i te paetukutuku pouri. Hei karo i tenei, he mea nui mo Stable Video Diffusion he tātari ihirangi hanga-i roto hei aukati i te tukino. Ko te tukunga o mua o te tauira a Stability AI, Stable Diffusion, i whakamahia hee ki te hanga i nga ihirangi pakeke hohonu kore whakaae, e whakaatu ana i te hiranga o te ture ture.

E rua nga tauira a Stable Video diffusion, ko SVD me SVD-XT. Ka taea e SVD te huri i nga whakaahua ki roto i nga ataata 576 × 1024 me nga papa 14, i te wa e whakanui ana a SVD-XT i nga papa ki te 24. Ko nga tauira e rua te kaha ki te whakaputa ataata i te awhe o te toru ki te 30 papa mo ia hekona.

E ai ki te pepa maamaa e whai ana i te Stable Video Diffusion, i whakangungua a SVD me SVD-XT i runga i te huingararaunga me nga miriona riipene whakaata. Ko te tukanga whakangungu ko te whakatikatika i nga tauira i runga i te huinga iti o te rau mano ki te kotahi miriona topenga. Ko te takenga mai o enei ataata whakangungu kare tonu i te maarama, me te whakaurunga o nga kaupapa mana pupuri. Ko te Stability AI me nga kaiwhakamahi o Stable Video Diffusion pea ka pa ki nga wero ture me te matatika mena ka whakamahia nga rawa mana pupuri me te kore whakaaetanga.

Ahakoa ona herenga, tae atu ki te kore e kaha ki te whakaputa riipene whakaata me te kore he nekehanga, he puhoi ranei nga paahi kamera, te whakaputa tuhinga kia marama, te whakaputa i nga whakaahua tika o nga kanohi me nga taangata, he pai te whakaaro a Stability AI mo te whanuitanga o nga tauira. I kii ratou ka taea te whakarereke i nga tauira mo nga keehi penei i te whakaputa tirohanga 360-tohu o nga taonga.

He mahere nui a Stability AI mo te heke mai o Stable Video Diffusion. Kei te mahi ratou ki te whakawhanake i te whānuitanga o nga tauira hei hanga me te whakaroa i nga kaha o SVD me SVD-XT. I tua atu, kei te whakawhanake ratou i tetahi taputapu "kuputuhi-ki-ataata" i runga i te paetukutuku ka taea e nga kaiwhakamahi te akiaki i nga tauira me te tuhinga. Ko te tino whainga ko te hokohoko, me nga tono pea i roto i te panui, te matauranga, te whakangahau, me era atu.

Rauemi:

– Pūmau AI: [stability-ai.com](https://stability-ai.com)

– Forbes: [forbes.com](https://www.forbes.com)