Ko nga Whakaahua Tutei e whakaatu ana i te Hoahoa Kaarai Motuka Hiko a Xiaomi, Kei te anga whakamua ki te 2024 Whakaputa Papatipu

I puta mai he whakaahua tutei kua patai, e whakaatu ana i te titiro ki te waka hiko a Xiaomi e tino tumanakohia ana. Ko te whakaahua e whakaatu ana i te hoahoa ahurei o te katua o te motuka, he ahua tino rite ki te keehi o nga taringa taringa o Xiaomi's Buds 4 Pro, he tauranga utu USB-C ranei kua whakanuia.

Ko nga whakaahua e whakaatu ana i tetahi pouaka whanui me te tuwhera nui me te papa papatahi, me nga waahi here maha mo te pupuri i nga utanga. Ko te taupoki kātua, he mea hanga ki te karaehe, ka taapiri i te ahua o te ahua o te waka. I tua atu, ko nga whakaahua tutei e whakaatu ana i etahi atu taipitopito hoahoa, tae atu ki te pito o mua huatau me te aerodynamic e whakaatu ana i te reihi nui me nga rama whakamuri, tae atu ki te pito o muri huatau me te raina tuanui titaha me te rama hiku whanui.

Ahakoa kaore a Xiaomi i tukuna he korero mana mo o raatau waka hiko, ko nga purongo me nga riipene e kii ana ka waiho hei tauira teitei e whai ana ki te whakataetae ki nga ahua o Tesla me etahi atu miihini rongonui. Ko te whakapae ka mau te waka ki te kete pākahiko 101kWh kaha, e whakarato ana i te awhe neke atu i te 800 kiromita. I tua atu, tera pea ka whakauruhia nga waahanga awhina taraiwa-a-taraiwa.

Ko Lu Weibing, te Perehitini o Xiaomi Roopu, i korero i mua ko te ahunga whakamua o ta raatau kaupapa miihini kua nui atu i nga tohu tuatahi. Ko te mutunga, kei te huarahi a Xiaomi ki te timata i te hanga papatipu o a raatau waka hiko i te haurua tuatahi o 2024.

Hei mutunga, ko te rerenga o nga whakaahua tutei e whakaatu ana i te waka hiko a Xiaomi e haere ake nei, e whakaatu ana i tana hoahoa taakaha motuhake me te tohu i ona ahuatanga teitei. Na te hanga papatipu kua whakaritea mo te tau 2024, ka whai a Xiaomi ki te hanga tohu i roto i te umanga waka hiko, te whakataetae me nga kaitakaro kua pumau me te tuku ki nga kaihoko he whiringa maamaa me te hangarau.

