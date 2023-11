Ko te waka hou a SpaceX Starship kua rite mo te whakarewatanga na te mea e whai ana a SpaceX ki te whakanui ake i te waa whakamatautau-Rererangi.

Kei te hunga kaingākau ki te mokowhiti tetahi mea hei tatari mo tenei wa hararei i te wa e whakareri ana a SpaceX mo te whakarewatanga o tana waka Starship tuatoru. Ko Elon Musk, te kaiwhakarewa me te Tumuaki o SpaceX, i whakapuaki i runga i te X (i mohiotia i mua ko Twitter) me reri te waka ki te rere i roto i nga wiki 3 ki te 4 e whai ake nei, i mua i te Kirihimete. Heoi, ka whakawhirinaki tonu te whakarewanga ki te whai raihana whakarewatanga mai i te US Federal Aviation Administration (FAA), e tirotirohia ana i tenei wa te putanga o te rerenga whakamatautau tuarua a Starship.

I te wa o te rerenga whakamatautau tuarua, ko te whainga kia tukuna te atamira o runga o Starship ki runga i te huarahi huri noa i te whenua i mua i te pakaruhanga ki te Moana-nui-a-Kiwa. Ko te mea pouri, i mutu wawe te miihana na te "tangohanga tere kaore i whakaritea" o te waka. I tua atu, ko te wahanga tuatahi a Starship's Super Heavy, i maharatia ka hoki mai mo te pakarutanga i te Moana-a-Kiwa o Mexico, i pakaru ano i te rangi. Ahakoa enei raruraru, i tutuki i te rerenga etahi tohu nui, tae atu ki te wehenga o te atamira angitu kaore i tutuki i te rerenga whakamatautau o mua. Ko tenei ahunga whakamua e tohu ana kei te ako a SpaceX mai i ia whakarewatanga me te whakapai ake i nga mahi katoa.

I mahi tata a SpaceX me te FAA ki te whai i nga ture me nga whakaritenga haumaru. Mo te whakarewanga o te Starship o SpaceX o mua, he maha nga marama i tukuna e te FAA te raihana whakarewatanga, i a ratou i whakahaere he tirotiro mo te pahūtanga me te whakaoti i nga aromatawai haumaru me te taiao. Ahakoa katahi ano ka timata te whakatewhatewha mo te rerenga whakamatautau hou, ko te whakaaro ka kaha ake te mahi, me te whakaaro ki nga ahunga whakamua i waenga i nga rerenga tuatahi me te tuarua.

Hei whakatutuki i nga hiahia nui o tana kaupapa whakamatautau whakahirahira, kei te piki haere a SpaceX ki te whakaputa. I kii a Musk e toru nga waka Starship kei roto i a raatau waahanga whakamutunga o te mahi ki te whare Starbase o SpaceX. E tohu ana tenei kei te neke haere a SpaceX ki te pikinga o te rerenga whakamatautau-rere, e whai ana ki te whakapoto i te aputa i waenga i nga whakarewatanga a Starship.

Ahakoa te ra whakarewanga mo te tuatoru o nga waka Starship kei te noho koretake i te wa e whakaaehia ana e te FAA, e tatari ana nga kaiwhaiwhai mokowhiti mo nga korero hou mai i SpaceX. I ia whakarewatanga, kei te pana a SpaceX i nga rohe o te torotoro mokowhiti me te whakarite i te waahi mo te waa hou o te haerenga mokowhiti.

