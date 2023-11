Hangarau Tuhura Hou: Nga wero me te ahunga whakamua

Ko te rere whakamatautau a SpaceX o tana punaha Starship, i kiia ko te toka tino kaha rawa atu i hangaia, i mate. Ko te kamupene, heoi, kei te noho pai tonu, me te mahara ko nga raraunga i kohia mai i tenei whakamatautau ka whai waahi ki te whakawhanake ake i te Starship me te whakapai ake i tona pono, i te mea e whai ana kia taea te noho a te tangata ki etahi atu aorangi.

Ko te ngaronga o te Super Heavy rocket booster me te waka atea Starship e whakaatu ana i nga wero kei mua tonu i roto i nga mahi whanaketanga. Ahakoa te nui o te ahunga whakamua, kei te anga a SpaceX ki nga paatai ​​​​mo tana kaha ki te whakatutuki i nga waahanga matua, tae atu ki te whaainga a NASA ki te taunga mai i nga Kairangirangi US ki runga i te marama ma te whakamahi i te Starship hei waahanga o te kaupapa Artemis.

He pai te urupare a te Kaiwhakahaere NASA a Bill Nelson ki te whakarewanga o te whakamatautau, me te whakanui i te hiranga o te ako mai i enei whakamatautau me te ahu whakamua. Ahakoa kei te noho tonu te Starship hei waahanga nui o te mahere taunga-marama a NASA, kei reira tonu nga raru hangarau e tika ana kia hinga i mua i te tutukitanga o nga wawata o te marama.

I te wa o te whakamatautau rererangi tuarua, he maha nga tohu nui i tutuki, tae atu ki te whakakorikori o nga miihini 33 katoa me te wehe angitu o te Starship mai i te Super Heavy booster. Heoi ano, ko etahi atu kaupapa kua whakamaheretia, penei i te whakamatautau i te taunga me te whakamahi ano, kaore i tutuki na te pahūtanga pohehe o te Super Heavy booster me te ngaro o te tohu me te kapene Starship.

Kua whakaae te Tumuaki o SpaceX, a Elon Musk, ko te tino wero o tenei kaupapa ko te whakarite kia haumaru te kuhu mai me te taunga mai o te waka mokowhiti a Starship.

I te Whakamutunga:

Ahakoa e kore e taea te karo i nga raruraru i roto i te whai i te torotoro mokowhiti matatau, ka noho ū tonu a SpaceX ki te whakatutuki i tana tirohanga mo nga takirirangi ka taea te whakamahi me te noho tangata ki etahi atu aorangi. Ko te rerenga whakamatautau o naianei e whakarato ana i nga raraunga nui hei whakamohio i nga whakapainga ake me nga ahunga whakamua, e tata atu ai tatou ki te wa kei te heke mai he waatea ake te haerenga mokowhiti me te pumau.

FAQ:

Q: Ka haere tonu a SpaceX ki te whakawhanaketanga o te punaha Starship ahakoa nga raru o mua tata nei?

A: Ae, ka u tonu a SpaceX ki te whakawhanaketanga o te punaha Starship me te whakamahi i nga raraunga mai i te rerenga whakamatautau tata nei hei whakapai ake i te pono me te mahi o te roketi.

P: He aha nga wero nui ka pa ki a SpaceX ki te whakawhanake i te Starship?

A: Ko tetahi o nga wero nui ko te whakarite kia haumaru te kuhu mai me te taunga mai o te waka aao Starship. Kei te kaha te mahi a SpaceX ki te whakaoti i tenei raru, kia pono ake ai te tikanga taunga.

P: He aha te mahi a te Starship ki te mahere taunga-marama a NASA?

A: Ko te Starship tetahi waahanga nui o te kaupapa Artemis a NASA, e whai ana ki te tuku i nga Kairangirangi o Amerika ki runga i te marama. Kua tohua hei waka mo te misioni marama tuatahi i roto i te rima tekau tau.

P: Me pehea te whakamahere a SpaceX kia ngawari ake te haere me te ukauka?

A: Ko te whainga a SpaceX ko te whakawhanake i nga takirirangi ka taea te whakamahi ano, penei i te punaha Starship, ka tino whakaitihia te utu mo nga haerenga mokowhiti, ka pai ake te tauwhiro mo te wa roa.

P: He aha nga hua ka puta mai i te noho a te tangata ki etahi atu aorangi?

A: Ko te noho a te tangata ki etahi atu aorangi ka whai waahi mo nga kitenga putaiao, te whakamahi rawa, me te whakawhanuitanga o te ao tangata ki tua atu o te Ao. Ka noho hei mahere taapiri tino nui mo nga huihuinga kino i runga i to maatau ao.