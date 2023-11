Te Maramatanga ki te Paanga Taiao o nga Whakarewatanga o Starship

By

Ko te whakarewanga o te SpaceX's Starship tata nei i puta te aro ki nga hua ka puta mai i te taiao o aua whakarewanga. Ahakoa te whakaaro mo te kotahi piriona tangata e peke ana i te wa kotahi kare pea he paanga nui mo te wa roa ki runga i te whenua, ko te paanga o tetahi taonga nui penei i a Starship ka pa he kino.

He 121 mita te teitei me te taumaha e rite ana ki te 100,000 tangata, he nui te kaha o te Starship kua utaina. Mena ka hinga tetahi wahi nui o te roketi, ka hoki ki raro ki te whenua, ko te hua ka puta ka puta te kaha e rite ana ki te 100 kirotoni o TNT, ka nui atu i te mana whakamate o nga poma ngota i te Pakanga Tuarua o te Ao.

Ko taua paanga ka peehia i te kino i puta mai i te patu meteoro nui. I runga i te mohiotanga mo tenei riri pea, kua whakawhiwhia a NASA ki te tautuhi i nga mea roa ake i te Starship ka pa he mate rite ki te Ao.

Ko te whakarewanga tuarua o Starship i whakaatu i te korero a SpaceX i etahi take nui i ara ake i te whakarewanga tuatahi. I pai te pupuhi o nga miihini 33, a ka eke te roketi ki roto i te wehenga tino nui. Heoi, i te mutunga ka pahū te kaiwhakatairanga, i te wa i eke te waka mokowhiti o runga ki te 150 kiromita i mua i te ngaronga o te whakapiri.

Ahakoa e tumanako ana matou mo te angitu o nga whakarewatanga a Starship a meake nei, he mea nui kia whai whakaaro ki nga paanga taiao o enei mahi whakahirahira. I a tatou e ngana ana ki te noho hei ao whenua-maha, me aro nui tatou ki te haumaru o to tatou ao whenua, ka noho tonu hei kainga tuatahi mo te nuinga o te tangata.

FAQ:

Q: He aha te Starship?

A: Ko Starship he takirirangi nui i hangaia e SpaceX mo nga momo mahi torotoro mokowhiti, tae atu ki te taunga o te marama me te kawe i nga kainoho ki Mars.

P: Ka aha mena ka hinga a Starship ka hoki ki te whenua?

A: Ko te paanga o te Starship kua utaina katoa ka puta he aitua nui ki te taiao, ka pa te kino ki te ahua o te patu meteor nui.

P: Kua kitea e NASA etahi atu mea tata ki te whenua ka puta he riri?

A: Ae, kua whakawhiwhia ki a NASA te kimi taonga roa atu i te Starship ka taea te tuki ki te whenua ka pa he kino.

P: I pehea te haerenga o te whakarewanga tuarua o Starship?

A: Ahakoa i whakaatu te whakarewatanga i nga whakapainga ake i whakaritea ki te whakarewatanga tuatahi, ka pahū te kaiwhakatairanga, engari ka eke te waka mokowhiti o runga ki te 150 kiromita i mua i te ngaro o te whakapiri.