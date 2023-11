He Painga ki Nier: Automata i runga i te Horizon?

By

Ko nga kaiwhaiwhai o te RPG mahi rongonui, Nier: Automata, kua tatari marie ki nga korero mo tetahi waahanga. Ahakoa i tumanako te hapori petipeti mo te tukunga tata, te ahua nei me tatari mo te wa roa. E ai ki te kaihanga o Square Enix a Yosuke Saito, he mahere te roopu whanaketanga mo te urunga hou ki te raupapa Nier, engari kare e roa. I roto i tetahi uiuinga tata nei i te huihuinga keemu a Koreana G-STAR 2023, i whakapumau a Saito kei te tata tonu tetahi waahanga, engari i kii ko ta raatau arotahi kei runga i tetahi kaupapa rereke.

Ko te Nier: Automata, i tukuna i te tau 2017, i whakanuia nuitia mo ana tirohanga whakamiharo me nga miihini whawhai ahurei. Ko te hoko i te 7.5 miriona kape whakamihihia, ka tere ka puta he pakaruhanga mo Square Enix. Mai i tera wa, kua whakawhānuihia e te keemu tona ao me nga huihuinga whakawhiti, whakatairanga, tae atu ki te urutau anime. Heoi, ahakoa tana angitu, kaore ano nga kaiwhaiwhai i whiwhi i te whakapumautanga mo tetahi waahanga matua hou.

I te wa o te uiui, i whakaae a Saito ki te wero ki te whakahoki i te angitu nui o Nier: Automata. I a ia e whakaatu ana i te wawata mo te heke mai o te raupapa, i mohio ano ia ki te uaua o te ekenga atu i nga whakatutukitanga o te tuatahi. I whakahuahia tenei whakaaro e te rangatira o Nier Yoko Taro, nana i kii ko te eke ki te taumata o te angitu o te hoko ka "kaore e taea."

Ahakoa he iti noa nga korero mo te keemu Nier e haere ake nei, ka taea e nga kaiwhaiwhai te whakamarie i te mea ka tipu tonu te raupapa e arohaina ana. I tenei wa, kei te whakapau kaha a Saito raua ko Taro ki tetahi kaupapa motuhake e tumanakohia ana ka hurahia hei te tau 2024. Ahakoa kei te huna tonu nga korero, ka tino kitea te tumanako e pa ana ki ta raatau panui ka haere mai.

Hei whakamutunga, ahakoa he korero tika mo Nier: Automata kaore pea e tae mai i nga wa e heke mai nei, ka taea e nga kaiwhaiwhai te tino mohio ka mau tonu te raupapa Nier. Ko te hiahia me te mahi auaha o te roopu whanaketanga, me te papaanui i whakatapua, ka whakarite kia pai te tatari mo te waahanga e whai ake nei.

FAQ

1. Ka puta he korero mo Nier: Automata?

Ae, kua whakapumautia e Square Enix kei te mahi tetahi waahanga. Heoi, kaore ano kia panuitia te ra tuku.

2. Ahea tatou e tatari ana mo etahi atu korero mo te keemu hou o Nier?

Kua kii a Square Enix e tumanako ana ratou ki te whakapuaki i etahi atu korero mo te keemu a Nier e haere ake nei i te tau 2024. Kia mau ki nga panui whaimana me nga whakahoutanga.

3. Ka noho te keemu hou ki te angitu o Nier: Automata?

Kua whakaae nga kaiwhakawhanake i te wero kia eke ki te angitu nui o te keemu taketake. Ahakoa e whakaaro nui ana ratou mo te heke mai o te raupapa, he uaua pea te eke ki te taumata o te hoko. Heoi, ka taea e nga kaiwhaiwhai te tumanako he taapiri tika ki te ao Nier.