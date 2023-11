Te tirotiro i nga hua o te korikori o waho mo te hauora hinengaro

I roto i te ao tere me te ao hangarau i enei ra, he mea nui te rapu huarahi ki te aro nui ki te hauora hinengaro me te oranga. Ahakoa te maha o nga tangata ka huri ki te rongoa, ki te rongoa, ki etahi atu momo maimoatanga tuku iho ranei, ko nga rangahau e kii ana ka whai hua nui nga mahi o waho mo te hauora hinengaro. Ko te mahi korikori tinana ki waho ehara i te mea ko nga painga o te tinana e pa ana ki te korikori tinana engari he pai ano hoki nga painga hinengaro.

Ko te korikori, i te nuinga o te waa, kua whakaatuhia hei whakaiti i nga tohu o te pouri me te awangawanga. Heoi ano, ko te korikori tinana i roto i te taiao, penei i te papa, i te ngahere ranei, kua kitea he nui ake te painga ki te hauora hinengaro. Ko te whakapau i te wa i roto i te taiao kua hono ki te heke o nga taumata ahotea me te pai ake o te wairua. Ko te whakakotahitanga o te korikori tinana me te whai waahi ki te taiao ka taea te whakanui i te harikoa me te oranga, me te whakaiti i nga tohu o te pouri.

Ko tetahi take ka tino whai hua te korikori o waho mo te hauora hinengaro ko te hononga i waenga i te taiao me te roro tangata. Ko te noho i roto i te taiao ka pa ki te roro, ka whakaheke i nga whakaaro kino me te whakatairanga i te ahua o te rangimarie me te ata noho. Ko nga tirohanga, oro, me nga hongi o te taiao ka puta te kare o te miharo me te miharo, tera pea ka neke atu te aro ki nga whakaaro kino, whakaaro ruuma ranei.

I tua atu, ko nga mahi o waho ka whai waahi ki te whai waahi ki te whakaaro. Ko te whai whakaaro ko te noho i tenei wa me te tino mohio ki tona taiao. I te wa e whakakorikori ana i waho, ka taea e te tangata te whai whakaaro me te aro ki nga tirohanga, oro, me nga kare a tinana e pa ana ki a ratou. Ka taea e tenei aro nui me te arotahi te whakaiti i te awangawanga me te whakatairanga i te ahua o te marino.

Ko te whakauru i nga korikori o waho ki roto i nga mahi a te tangata ehara i te mea uaua. Ko nga mahi penei i te hikoi, te eke paihikara, te omaoma, te hikoi ranei i roto i te papa o te rohe ka taea te whakakorikori tinana me te whai waahi ki te taiao. Ahakoa te hikoi poto i roto i te taiao ka whai paanga pai ki te hauora hinengaro.

Ma te mohio ki nga painga pea o nga mahi o waho mo te hauora hinengaro, ka taea e nga tangata takitahi te whakapau kaha ki te whakauru i te taiao ki roto i o raatau mahinga mahi. Ahakoa he hīkoi māhorahora i roto i te pāka, he hīkoi kaha rānei i ngā maunga, ko te whai wā ki te whakakorikori i waho ka whai wāhi ki te whakapai ake i te oranga hinengaro.

Pātai Auau

1. He aha te rereketanga o te korikori o waho ki te korikori o roto?

Ko nga korikori o waho ka mahia i roto i te taiao maori, penei i te papa, i te ngahere ranei, engari ko te korikori o roto kei roto i nga rohe o te whare, penei i te whare takaro, i te kaainga ranei. Ko te korikori o waho e whakarato ana i etahi atu painga o te rongo ki te taiao, kua honoa ki te pai ake o te hauora hinengaro.

2. Ka taea e te korikori o waho te awhina i te awangawanga me te pouri?

Ae, ko nga mahi o waho kua whakaatuhia hei whakaiti i nga tohu o te awangawanga me te pouri. Ko te whakakotahitanga o te korikori tinana me te whai waahi ki te taiao ka taea te whakanui i te ahua, te whakaheke i nga taumata taumaha, me te whakatairanga i te oranga katoa.

3. He aha etahi tauira o nga korikori o waho?

Ka taea e nga mahi o waho te whakauru i nga mahi penei i te hikoi, te paihikara, te hikoi, te hikoi, te takaro hakinakina ranei i roto i te papa, i te waahi taiao ranei. Ka taea te ngawari ki te haere marie i tetahi waahi matomato tata.

4. E hia te roa o taku mahi korikori ki waho?

Ko te nui o te wa e whakapaua ana ki te korikori i waho ka whakawhirinaki ki nga hiahia o te tangata me nga whaainga whakapakari tinana. Ko te whai i te 30 meneti neke atu i te XNUMX meneti o te whakakorikori tinana ngawari i te nuinga o nga ra o te wiki e taunaki ana mo te hauora me te oranga. Heoi, ahakoa nga wa poto o te korikori o waho ka whai hua ki te hauora hinengaro. He mea nui kia kitea he toenga e pai ana mo koe.