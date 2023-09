Ka Rehitatia e Sony nga Waitohu mo PS6, PS7, PS8, PS9, me PS10

Kua rehitatia e Sony nga tohu tohu mo nga ingoa PlayStation 6 ki te 10 i Hapani, e tohu ana i a raatau mahere mo te wa roa mo nga papatohu a meake nei. Ma tenei nekehanga ka kore e taea e tetahi atu te whakamahi i enei ingoa. Ahakoa ehara tenei i te mea kei te tata te PlayStation 6, na te mea he maha nga rehitatanga a Sony i nga ingoa papatohu i nga tau i mua i to raatau tukunga, ka maarama te maarama ki o raatau kaupapa a meake nei.

I runga i nga tauira tuku o mua, ki te whakaaro he waahi e whitu tau i waenga i nga whakatipuranga papatohu, ka taea pea te tuku PlayStation 6 i te tau 2027. I tohu a Microsoft i te tukunga 2028 mo te PlayStation 6 i te wa o te keehi a te kooti a FC. Ko te ahua ano pea ka roa pea te tukunga mai o nga reanga papatohu a muri ake nei, i te whakaaro ki nga take mekameka tuku i pa ki te timatanga o te reanga o naianei. Ka hono tenei ki te ra whakarewatanga 2028.

Ma te titiro whakamua, ka tukuna pea te PlayStation 7 i te tau 2035, te PlayStation 8 i te tau 2042, te PlayStation 9 i te tau 2049, me te PlayStation 10 i te tau 2056. Heoi, he mea nui kia mohiohia kaore pea i te noho tonu nga papaaho tuku iho, tinana. tohu. Ko te ahumahi petipeti pea ka neke atu ki nga papaaho rerenga, ki nga hangarau tino matatau ake ranei, penei i te mooni mariko, mooni whakanuia ranei.

Ahakoa kei te rangirua tonu te whenua hangarau a meake nei, ko tetahi mea ka haere tonu ko te tukunga o nga keemu ka whai pepeha, he take ranei i te whakarewatanga. I tua atu, ka mau tonu te whakataetae papatohu i waenga i te PlayStation me te Xbox, me te kaha o nga kaiwhaiwhai ki te tautoko i o raatau tohu pai.

