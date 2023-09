Ka Whakaatuhia e Sony a BURANO, he Kaamera Ataata Mamati Hou a CineAlta

No na tata nei a Sony i whakapuaki i a raatau kaamera hou mo te kiriata hou, te BURANO. Kei roto i tenei kaamera hou he pukoro CMOS anga-katoa 8.6K, te kaha arotahi aunoa, te ND hiko rereke, me te whakapumau atahanga-a-tinana. Kei a ia ano he ISO taketake rua o 800 me 320, ka whai waahi ki nga momo rama. Kua whakaritea te BURANO ki te timata ki te tuku i te puna 2024, me te utu o te $25,000 USD.

Ko tetahi o nga ahuatanga tino rongonui o te BURANO ko tana tātari ND Variable me te whakapumau atahanga-a-tinana, na te mea ko ia te kaamera kiriata mamati tuatahi o te ao me nga ahuatanga e rua kua honoa ki te tinana kotahi. Ma tenei ka nui ake te ngawari me te waatea o nga kaihanga kiriata ki te hopu i a raatau whakaahua. I tua atu, ko te kamera e whakanui ana i te arotahi aunoa tere me te tohu kaupapa e whakahaerehia ana e te tukatuka AI ina whakamahia ana me nga arotahi E-maunga.

Ko te BURANO te nuinga o te hunga rangatira/kaiwhakahaere teitei e pai ana ki te haumi neke atu i te $20,000 mo te kaamera kiriata mamati. Ko te whakaaro ka whakamahia i roto i nga momo whakaputanga, penei i nga pakipūmeka, i nga riipene riipene whakaata, i nga riipene whakaata puoro, i nga mohoao me nga kiriata taiao, me te kowhiringa B kamera rongonui i te taha o te Sony VENICE 2.

Ka tangohia te ingoa o te kamera mai i te motu iti o Burano i te Waipounamu Venetian, Itari. I tohua tenei ingoa ki te whakatu hononga ki Venice me te tohu i nga kaha o te kamera. E mohiotia ana a Burano mo ana mahi miro me nga kaainga kanapa.

Mo te kounga o te ahua, ka whakaatuhia e te BURANO nga mahi whakamiharo. Kei roto i te 8.6K te pukoro CMOS anga-katoa hou, he rite ki te mea i kitea i te kamera VENICE 2. He 16 nga tuunga o te awhe hihiri, he iti te haruru me te aro ki nga ahuatanga iti-marama. Ka tautoko hoki te pukoro i nga ISO Tuarua o te 800 me te 3200.

Mo te tuhi kotēkē, ka tukuna e te BURANO nga momo whiringa penei i te X-OCN LT, XAVC H, me te XAVC. Ka taea e ia te tuhi i roto i nga konae X-OCN me te kore e hiahiatia he kaiwhakamahara o waho. Ka whakarato a X-OCN LT i nga rahi o nga konae me te pupuri i te kounga me te ngawari o nga konae Raina 16-bit.

I roto i te katoa, ko te Sony BURANO he kaamera whakaata mamati kaha e whakaputa ana i te kounga o te ahua me nga ahuatanga matatau. I hangaia hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihanga kiriata ngaio, me te tumanako ka whai tohu ki te umanga.

