Tuhinga Hou: Te Tirotiro i nga Whenua Whakapaipai o Sonic Dream Team

Ka kite koe i te hākoritanga whakatuwheratanga whakamataku a Sonic Dream Team, he keemu 3D mahi-platformer whakaihiihi ka timata i runga i te Apple Arcade i te Hakihea 5, 2023. Rukuhia koe ki roto i te haerenga kaore i rite ki tetahi atu i a koe e kite ana i nga mahi whakamiharo i mahia e te he roopu mohio kei muri i tenei tukunga e tumanakohia ana.

Na Tyson Hesse rongonui a Tyson Hesse i arahi, ko te whakakorikori whakatuwheratanga o Sonic Dream Team he tohu mo tona tohungatanga matakite. Ko nga tirohanga whakahihiri, nga tirohanga whakahihiri, me nga hoahoa ahua whakamiharo e whakakotahi ana, e kii ana i nga kaitakaro he wheako e kore e warewarehia mai i te timatanga.

Ko te Powerhouse Animation, te taiwhanga rongonui e mohiotia ana mo tona tohungatanga ki te kawe mai i nga ao pakiwaituhi ki te ora, kua tuku tana pa ki a Sonic Dream Team. Ko o raatau mahi whakaihiihi ka whakanui i te ataahua o te keemu, ka rukuhia nga kaitakaro ki roto i te ao hihiri me te hihiko e pupuhi ana i te kaha me te hihiko.

Ko te tito waiata a Tee Lopes, he tohunga kaitito waiata rongonui mo tona kaha ki te hanga tohu waiata maumahara. Ko nga waiata papai a Lopes me nga whakaritenga pai e tino whakakii ana i te hau o te keemu, me te whakanui ake i te wheako rumaki e tatari ana ki nga kaitakaro o Sonic Dream Team.

Whakauruhia he haerenga whakamiharo i roto i te Sonic Dream Team i a koe e aro atu ana ki a Dr. Eggman. I a ia e whai tonu ana ki te rangatiratanga o te ao, ka taka te kaitukino mohio ki runga i tetahi taonga rongonui e kiia nei ko Te Reverie. Ko tenei taputapu tawhito kei a ia te mana ki te kawe mai i nga moemoea ki roto i te mooni, me te whakarite i te waahi mo te mawhititanga epic.

I a koe e uru atu ana ki a Sonic me ona hoa i runga i a raatau odyssey na roto i te moemoea whakahihiri a Eggman, kia rite koe mo te whakaekenga o nga wero whakapiko-hinengaro me nga huringa ohorere. Tahi, me whakataetae koe ki te wa ki te aukati i nga mahere nanakia a Takuta Eggman, kia kore ai ona moemoea e tino pohehe.

FAQ:

Q: Ahea te wa e waatea ai te Team Moemoea Sonic?

A: Ka watea mai a Sonic Dream Team a te Hakihea 5, 2023, i runga anake i te Apple Arcade.

P: Na wai i whakahaere te whakakorikori whakatuwhera mo Sonic Dream Team?

A: Na Tyson Hesse te whakakorikori whakatuwhera o Sonic Dream Team.

Q: Ko wai te taiwhanga i kawe i te pakiwaituhi i roto i te Sonic Dream Team?

A: Powerhouse Animation, he taiwhanga pakiwaituhi rongonui, i whai waahi ki o raatau tohungatanga ki te waihangatanga o Sonic Dream Team.

Q: Na wai i tito te waiata mo Sonic Dream Team?

A: Ko Tee Lopes, he kaitito waiata rongonui, nana i tito nga waiata whakaihiihi mo Sonic Dream Team.