Tuhinga Hou: Nga take pea me te Whakaaturanga Pixel 8 Pro

He maha nga rangatira o te Pixel 8 Pro kua kite tata nei nga puku porohita i runga i te mata o to raatau taputapu. Ko enei pupuhi, kei roto i nga waahi rereke i runga i te panui OLED 6.7-inihi, te ahua na te pehanga mai i te taha o raro o te taputapu. Ahakoa kare tonu te karaehe hipoki Gorilla Glass Victus 2 e pa ana, kei te maaharahara kei te kino enei nuku i roto i te waa, ka kino pea te whakaaturanga.

Teardowns o te Pixel 8 Pro e kii ana ko etahi waahanga kei te kaha te pehanga ki runga i te mata o raro, ko te mahi whakangao ano ka whai waahi ki te hanga i enei nuku. Heoi, he mea nui kia mohio koe i tenei wa, kaore enei putunga i pa ki te mahi pa me te kounga whakaahua o te taputapu. Ko te tikanga kare e kitea mena ka tirohia mai i nga koki motuhake me nga ahuatanga rama tino pai.

Ko nga whakaahua i tiritirihia e te maha o nga rangatira i runga i te miro hapori e whakaatu ana ka puta nga puku ki te taha o runga o te mata. E rua nga puranga kei te taha maui o te kaamera e anga ana ki mua, tetahi ki te taha matau, me etahi atu pupuhi kei te taha maui me te taha matau, tata ki te paenga.

Ahakoa he maha nga purongo e pa ana ki enei ahuatanga rerekee o te mata, kaore i te tino mohio kei te horapa whanui, kei te noho mokemoke ranei tenei take. Ko etahi o nga kaiwhakamahi kua tae atu ki a Google mo nga whakakapinga taputapu, ahakoa me tohu ko nga taputapu whakakapinga ka pa ki te take ano. Ko etahi e tohe ana kia roa te whakamanatanga mena ka mau tonu te raru, ka kino ranei i roto i te waa.

He mea nui ki te aro turuki i tenei ahuatanga me te noho whakahou me nga panui mana mai i a Google mo te take whakaatu a Pixel 8 Pro.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha nga putunga porohita kei runga i te mata Pixel 8 Pro?

A: Ko enei pupuhi he nuku kua puta mai i runga i te panui OLED 6.7-inihi. Na te pehanga mai i raro i te taputapu.

P: Kei te pa nga puku ki te mahi, te kounga whakaahua ranei o te taputapu?

A: I tenei wa, kaore he paanga ki te mahi pa me te kounga whakaahua. Kare e kitea nga puku ki te kore e tirohia mai i nga koki motuhake me nga ahuatanga rama tino pai.

Q: He take whanui nga puku?

A: Ahakoa he maha nga purongo e pa ana ki enei ahuatanga rerekee o te mata, kaore i te maarama mena kua horapa nui ranei tenei take.

Q: Ka taea e Google te whakakapi i nga taputapu kua pa?

A: Ko etahi o nga kaiwhakamahi kua toro atu ki a Google mo nga whakakapinga taputapu, engari he mea nui kia mohio ko nga taputapu whakakapi ka pa ki te take ano.

P: Kei te watea he raihana roa mo tenei take?

A: Kei te tono etahi o nga kaiwhakamahi kia roa te whakamanatanga mena ka mau tonu tenei raru, ka kino ranei i roto i te waa. Kei te tatarihia nga panui mana a Google mo tenei take.