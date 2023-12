Ko te Sims 4: Mo te Whakahoutanga Whakawhanui Reti Ka whakauru i nga huringa ohorere ki te Whakaritenga Whare

Ko te whakarewanga tino tumanakohia o The Sims 4: Mo te Whakawhanake Reti kei te tata tonu, a kei te pirangi nga kaitakaro ki te tirotiro i nga ahuatanga hou e mau mai ana. Hei waahanga o te hanga-ake ki te tukunga, i tukuna e Maxis he papaki mahinga me nga whakahoutanga iti me nga whakatikatika ki te keemu turanga. Heoi, kua kitea e nga kaitoro kanohi ekara tetahi huringa ohorere kaore i tuhia i roto i nga tuhipoka papaki - te kaha ki te whakatika i nga pakitara me nga matapihi o nga kaainga mai i nga kete keemu o mua.

Ahakoa ko tenei kowhiringa whakaritenga hou he pepeke kaore i whakaarohia, kei te tumanako nga kaitakaro he mea tino mohio. Ko nga kaainga penei i era i roto i te Roopu Noho Taone kua whakaekea nga waahanga noho-rite i mua, engari kaore i taea e nga kaitakaro te whakarereke i nga matapihi me nga pakitara o waho. Ko te papaki hou inaianei ka taea e nga kaitakaro te neke, te taapiri me te tango i nga matapihi, me te whakarereke i nga whakaoti o te pakitara o waho.

Ko nga Kaihanga Ihirangi, penei i a Pixelade me SatchOnSims, kua whakaatuhia enei whiringa whakaritenga ki nga ataata. Ehara i te mea ka taea e nga kaitakaro te whakarereke i nga matapihi me nga pakitara, engari ka taea hoki te whakairi i nga whakapaipai pakitara penei i nga whakaata me nga arai i waho o nga whare. Ko tenei herekoretanga hou i roto i nga whakaritenga o te whare kua waiho e nga kaitoro te whakaaro he tino ahuatanga, he pepeha ranei.

I roto i te ao tuuturu, ko te mahi ano i nga matapihi me te taapiri i nga arai ki nga whare teitei e kore e taea, engari ka tukuna e The Sims nga kaitakaro ki te tirotiro i o raatau hiahia auaha. Na te kaha o te heke mai ki te hanga i nga waahanga whare ritenga, he maha nga kaitakaro e whakapono ana me waatea ano te kowhiringa ki te whakarereke i nga kaainga o naianei.

He rereke ano nga huringa i roto i nga tuhipoka papaki tata. Ka taea e nga kaitakaro te tohu totohu hei kihini, totohu kaukau ranei, hei aukati i a Sims ki te horoi i nga rihi i roto i nga whare kaukau. Kei roto i nga whatanga hu he ahuatanga takahuri e akiaki ana a Sims ki te tango i o ratou hu i roto i te whare, me te whakatenatena i nga kaitakaro ki te whakakakahu tika i a ratou Sims. I tua atu, ka taea e nga kaitakaro te paato i te kuaha ki te rota me te whiriwhiri i te "Whakawhiti Mana ki tenei Whare" te whiringa, kia ngawari te whakawhiti i waenga i nga kaainga rereke.

Ki te manatoko mena he pono tenei kaha ki te whakarite, kua paahihia nga patai ki a EA, a kei te tatari nga kaitakaro ki te whakamana. I te wa e hangai ana te ihiihi mo te Sims 4: Mo te Whakawhanake Reti, kua whakaritea ki te tuku i te Hakihea 7, kaore e taea e nga kaitakaro te awhina engari ki te tatari i nga huarahi hou e tatari ana ki a raatau ki te hanga i nga waahi noho mariko tino pai.