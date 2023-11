Me tutakina e koe to rorohiko ia po?

I te tau o te hangarau, he maha o tatou e whakawhirinaki nui ana ki o tatou rorohiko mo te mahi, te whakangahau, me te whakawhitiwhiti korero. Na tenei whakamahinga tonu, ka puta ake he patai noa: me tutakina e koe to rorohiko ia po? Ahakoa ko etahi e tohe ana he pai ake te waiho i runga, ko etahi e whakapono ana ko te kati te huarahi hei haere. Kia rukuhia nga pai me nga huakore hei awhina i a koe ki te whakatau whakatau.

Nga pai o te kati:

Ko te whakaweto i to rorohiko ia po he painga ano. Tuatahi, ka taea e to rorohiko te okioki me te whakamatao, ka taea te aukati i te wera me te whakaroa i tona oranga. I tua atu, ko te whakaweto i to rorohiko ka penapena katoa te kaha, ehara i te mea he pai ki te taiao engari ka taea hoki te penapena moni mo to pire hiko. I tua atu, ko te kati i to rorohiko i nga wa katoa ka awhina i te whakakore i nga konae rangitahi me te whakapai ake i nga mahi katoa.

Nga kino o te kati:

I tetahi atu taha, ko te waiho i to rorohiko ka pai ake mo etahi kaiwhakamahi. Ma te pupuri tonu i te rere, ka taea e koe te karo i te tukanga pau i te tiimata i ia ata. I tua atu, ko te waiho i to rorohiko i te po ka taea te whakahou aunoa me nga taapiri, me te whakarite kei te noho hou to punaha me te penapena i o konae. Heoi, me mahara ka taea hoki enei whakahōutanga me enei taapiri te whakarite i nga haora kore mahi mena ka whiriwhiri koe ki te kati i to rorohiko.

FAQ:

Q: He aha te werawera?

A: Ka puta te werawera ina piki ake te pāmahana o roto o te rorohiko ki runga ake i nga taumata haumaru, ka pakaru pea ona waahanga.

Q: He aha nga kōnae rangitahi?

A: Ko nga konae rangitahi he konae i hangaia e nga momo papatono me nga tukanga i runga i to rorohiko. I te nuinga o te waa ka whakamahia mo te rokiroki rangitahi me te tikanga kia mukua ina kore e hiahiatia.

P: Ka taea e au te whakarite i nga whakahou me nga taapiri mena ka kati taku rorohiko?

A: Ae, ko te nuinga o nga punaha whakahaere me nga punaha ka taea e koe te whakarite i nga whakahoutanga me nga taapiri i nga waa motuhake, ahakoa kua tutakina to rorohiko i aua waa.

Hei whakamutunga, me tutakina e koe to rorohiko ia po, ka whakawhirinaki ki o hiahia me o hiahia. Mena ka whakatauhia e koe te penapena hiko, te roa o te punaha, me te pai ake o nga mahi, ko te kati te huarahi hei haere. Heoi, ki te mea he mea nui ake ki a koe te waatea me te whakahou aunoa, ko te waiho i to rorohiko kia noho tonu te mea pai ake. I te mutunga, ko te rapu i te taurite tika i waenga i te whakamahinga me te okiokinga te mea matua ki te pupuri i te rorohiko hauora me te pai.