Me whiwhi koe i te whakatairanga COVID ia 6 marama?

I te wa e tipu haere tonu ana te mate urutaru COVID-19, kua noho te patai mo nga pupuhi whakanui hei kaupapa korero. Na nga momo rerekee hou e puta mai ana me te ngoikore o te mate mate i roto i te waa, kei te whakaaro nga mana hauora ki te whakahaere i nga maa whakatairanga COVID-19 ia ono marama. Engari he mea tika mo te katoa? Kia tuhura tatou i nga meka me te whakatika i etahi patai ka paatai.

He aha te pupuhi whakatairanga COVID?

Ko te pupuhi whakatairanga COVID he horopeta taapiri o te kano kano COVID-19 i hoatu i muri i te raupapa werohanga tuatahi. Ko te whai ki te whakarei ake i te urupare mate me te whakarato i te whakamarumaru mo te wa roa ki te huaketo.

He aha te take i whakaarohia ai nga pupuhi whakanui?

Kei te whakaarohia nga pupuhi booster na te maha o nga mea. Ko te tuatahi, ko nga momo momo huaketo ka puta ake, penei i te momo Delta, kua kaha ake te tuku me te aukati i nga kano kano o naianei. Tuarua, ko nga rangahau e kii ana ka memeha haere te mate kano kano i roto i te waa, otira i waenga i nga pakeke pakeke me te hunga kua ngoikore te punaha mate. Ko te mea whakamutunga, ka taea e nga pupuhi whakanui te awhina ki te whakahaere i nga pakarutanga me te aukati i nga mate kino, nga hohipera me nga mate.

Ko wai me whai whakaaro ki te tango i te pupuhi whakanui?

I tenei wa kei te arotakehia e nga mana hauora te hiahia mo nga pupuhi whakanui. Heoi ano, ko etahi o nga roopu ka whai waahi tuatahi, penei i nga taangata kua mate nga punaha mate, nga kaimahi hauora, me nga pakeke. Ko te whakatau ka ahu mai i runga i nga taunakitanga pūtaiao me nga taunakitanga mai i nga roopu whakahaere.

Me whiwhi nga tangata katoa i te kopere whakanui ia ono marama?

I tenei wa, karekau he whakaaro mo nga tangata katoa ka whiwhi i te pupuhi whakaihiihi ia ono marama. Ko te whakatau ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki te roanga o te kano kano kano, te kaha o nga momo rerekee hou, me te whai huatanga o nga pupuhi whakaihiihi. Ko nga rangahau haere tonu me te tātari raraunga ka awhina ki te whakatau i te hiahia me te auau o nga pupuhi whakanui.

Opaniraa

Ahakoa kei te whakaarohia te whakaaro mo te tango i te pere whakahiato COVID-19 ia ono marama, he mea nui kia mohio kei te arotakehia tonu te whakatau. Ko nga mana hauora kei te aro turuki i nga ahuatanga ka tukuna he kaiarahi i runga i nga taunakitanga putaiao. I tenei wa, he mea nui ki te whai tonu i nga tikanga hauora a te iwi, penei i te mau kanohi kanohi, te mahi akuaku ringaringa, me te kano kano kano ina tika.

FAQ

P: He aha te momo COVID-19?

A: Ko te momo COVID-19 e tohu ana ki tetahi riaka o te huaketo SARS-CoV-2 he rereke nga ira mai i te riaka taketake. He rereke nga ahuatanga o nga momo rereke, penei i te piki haere o te tukunga, te aukati ranei ki nga kano kano.

P: He aha te tikanga o te ngoikore o te mate mate?

A: Ko te ngoikoretanga o te mate mate e tohu ana ki te hekenga o te whaihuatanga o te urupare aukati i roto i te waa. I roto i te horopaki o COVID-19, ko te tikanga ka iti haere te whakamarumaru e whakaratohia ana e nga kano kano i roto i te waa, tera pea e kii ana i nga pupuhi whakaoho kia mau tonu ai te mate mate.

Q: Ko wai ka whakatau i te hiahia mo nga pupuhi whakanui?

A: Ko te hiahia mo nga pupuhi whakatairanga e whakatauhia ana e nga mana hauora, penei i te World Health Organization (WHO) me nga whakahaere ture pera i te US Food and Drug Administration (FDA). Ko enei whakatau i runga i nga taunakitanga pūtaiao, te tātari raraunga, me nga taunakitanga tohunga.