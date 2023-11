Me mau ahau i te kanohi kanohi i runga i te waka rererangi?

I te wa e raru ana te ao ki te mate urutomo COVID-19, he maha nga tangata e whakaaro ana mo nga tikanga haumaru me mahi ina haere ma runga rererangi. Ko tetahi patai ka ara ake ko te mea me mau he kanohi kanohi i runga i te waka rererangi. Kia tuhurahia tenei kaupapa me te whakarato i etahi whakaaro hei awhina i a koe ki te whakatau whakatau.

He aha ahau ka mau i te kanohi kanohi i runga i te waka rererangi?

Ko te mau i te kanohi kanohi i runga i te waka rererangi e tino taunakitia ana e nga tohunga hauora me nga mana whakahaere huri noa i te ao. Ko nga kaarei hei arai, hei aukati i nga pata rewharewha kia kore e tukuna ki te hau ka pangia etahi atu. Na te tata o nga kaihihi i runga i te waka rererangi, ko te mau i te kanohi kanohi ka awhina i te whakaiti i te tupono o te tuku, te tiaki i a koe me te hunga e tata ana ki a koe.

Kei te herehia nga kanohi kanohi ki runga waka rererangi?

He maha nga kamupene rererangi me nga whenua kua whakatinanahia nga kaupapa here kanohi kanohi mo nga haerenga rererangi. He mea nui ki te tirotiro i nga whakaritenga o to waka rererangi me to haerenga i mua i to haerenga. Ahakoa karekau he whakahau, he mea tika kia mau he kanohi kanohi mo to haumaru me te haumaru o etahi atu.

He aha te momo kanohi me mau ahau?

Ko nga kopare tino whai hua mo nga haerenga rererangi ko nga mea e pai ana ki runga i to ihu me to waha, penei i te kopare pokai, i te papanga kakahu pai ranei. Karekau i te tūtohutia he kaare ki te maru me nga hau, na te mea ka mawhiti atu nga topata manawa, ka tupono pea etahi atu.

Ka taea e au te tango i taku kanohi i te wa e rere ana?

Ahakoa he mea whakamatautau ki te tango i to kanohi i te wa e rere ana, he mea pai kia mau tonu. Tango noa to kanohi i te wa e tika ana, penei i te kai me te inu. Kia mahara ki te pupuri tika i te akuaku ringa i mua i muri i muri i te pa ki to kanohi kanohi.

Opaniraa

Hei mutunga, ko te mau i te kanohi kanohi i runga i te waka rererangi e tino taunakitia ana hei whakaiti i te tupono o te tuku COVID-19. He mea nui ki te whai i nga aratohu me nga whakaritenga kua whakaritea e nga kamupene rererangi me nga mana whakahaere. Ma te whai i tenei whakatupatotanga ngawari, ka whai waahi koe ki te whakapau kaha ki te noho haumaru mo te katoa.

FAQ:

P: He aha te COVID-19?

A: Ko te COVID-19 he mate rewharewha nui na te coronavirus hou SARS-CoV-2.

P: He aha nga pata rewharewha?

A: Ko nga pata rewharewha he matūriki iti o te makuku ka tukuna ina korero te tangata, maremare, tihe ranei. Ka taea e enei rūrūtia te whakauru i te huaketo me te horapa atu ki etahi atu.

P: He aha te mea nui o te kanohi kanohi?

A: Ko nga kaarei hei arai, hei aukati i nga pata rewharewha kia kore e tukuna ki te hau ka pangia etahi atu. He taputapu nui ratou ki te whakaiti i te horapa o COVID-19.

P: Ka taea e au te mau i te parepare kanohi hei utu mo te kanohi kanohi?

A: Ahakoa he whakamarumaru nga parepare kanohi, kaore i te whai hua penei i te kaarei hei aukati i te horapa o nga titis rewharewha. He mea tika kia mau i te kanohi kanohi hei taapiri atu ki te parepare kanohi, mena ka taea.