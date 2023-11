Me mau tonu ahau i te kanohi kanohi?

I te wa e raru tonu ana te ao ki te mate urutaru COVID-19, ko te patai mo te kakahu kanohi kanohi, kare ranei hei kaupapa tautohetohe. I te piki haere o te reiti kano kano kano me te whakangawari o nga here ki nga waahi maha, kei te whakaaro etahi tangata mena kei te tika tonu te mahi kanohi kanohi. Kia rukuhia tenei take me te whakamarama.

He aha te take i taunakitia ai nga kanohi kanohi i te tuatahi?

I te timatanga o te mate urutaru, i kii nga tohunga hauora ki te mau kanohi kanohi hei aukati ki te whakaheke i te horapa o te mate. Ko te COVID-19 te tuatahi ka horapa ma roto i nga pata rewharewha ka maremare, ka tihe, ka korero, ka hoha te tangata pangia. Ka noho ko te kanohi hei arai, hei aukati i enei maturuturunga iho ki te kuhu ki te hau, ka ngohia e etahi atu.

He aha te arataki o naianei mo te mau kanohi kanohi?

Ko nga aratohu mo te kakahu kanohi he rereke i runga i te whenua me nga ture o te rohe. Heoi, he maha nga whakahaere hauora, tae atu ki te World Health Organization (WHO) me nga Centers for Disease Control and Prevention (CDC), e taunaki tonu ana ki te mau kanohi kanohi i etahi ahuatanga. Kei roto i tenei ko nga waahi o roto o roto, nga waka a-iwi, me nga waahi he nui nga reiti tuku.

He whai hua nga kopare ki nga momo hou?

Ae, kei te whai hua tonu nga kanohi kanohi ki nga momo hou o te huaketo. Ahakoa ko etahi momo rereke ka kaha ake te whakawhiti, ka noho tonu te tikanga tuku taketake. Ma te mau i te kanohi ka taea te tiaki i te kaimau me te hunga e noho tata ana ki a ratau mai i te mate mate.

Me mau kanohi kanohi nga tangata kua werohia?

Ka tino whakaitihia e te kano kano te mate kino me te whakaurunga ki te hohipera mai i te COVID-19. Heoi, ka puta tonu nga mate pakaru, ina koa ka puta mai nga momo rerekee hou. No reira, ahakoa kua tino werohia koe, he mea tika kia whai i nga aratohu a-rohe me te mau kanohi kanohi i etahi ahuatanga hei whakaiti i te tupono o te tuku.

Opaniraa

Hei mutunga, i te wa e tipu haere ana nga ahuatanga e pa ana ki te COVID-19, ka mau tonu te mau kanohi kanohi he mahi nui ki te aukati i te horapa o te mate. He mea nui kia noho mohio mo nga aratohu hou mai i nga mana hauora me te whai i nga ture a rohe. Ma te mau tonu ki te mau kanohi kanohi i te wa e tika ana, ka taea e tatou te whai waahi ki te kaha ki te whakahaere i te mate urutaru me te tiaki i a tatou ano me o tatou hapori.

FAQ

P: He aha te kaupapa o te mau kanohi kanohi?

A: Ko te mau i te kanohi kanohi ka awhina i te horapa o nga rūpahu manawa kei roto pea te huaketo COVID-19, ka whakaiti i te tupono o te tuku.

P: Ahea taku kakahu kanohi kanohi?

A: E taunaki ana kia mau i te kanohi kanohi i nga waahi o roto e kikii ana, i runga i nga waka a te iwi, me nga waahi he nui nga reeti tuku.

Q: He whai hua nga kanohi kanohi ki nga momo hou?

A: Ae, kei te whai hua tonu nga kanohi kanohi ki nga momo rerekee na te mea ka awhina i te aukati i te tukunga o nga topata manawa, ahakoa te momo rereke.

P: Me mau kanohi kanohi nga tangata kua werohia?

A: Ahakoa ka whakaitihia e te kano kano te mate kino, ka taea tonu e nga tangata kua werohia te mate me te tuku i te huaketo. Ko te whai i nga aratohu a rohe me te mau kanohi kanohi i etahi ahuatanga he mea pai.