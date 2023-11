Me whiwhi ahau kano kano kano kano mena he Covid ahau?

I te wa e whawhai tonu ana te ao ki te mate urutaru Covid-19, kua puta nga kano kano hei taputapu nui ki te whawhai ki te huaketo. Na te waatea o nga momo kano kano, ka puta ake nga patai mo te tikanga o te kano kano kano mena kua pa te kirimana me te ora mai i a Covid-19. Ko te mea motuhake, ka whakaaro pea te tangata me whiwhi kano kano kano rua, e whakamarumaru ana ki te riaka taketake o te huaketo me ona momo rereke.

He aha te kano kano bivalent?

Ko te kano kano kano kano he momo kano kano e whakarato ana i te aukati ki nga riaka rereke e rua, nga momo huaketo ranei. I roto i te horopaki o Covid-19, ka tiakina e te kano kano kano rua ki nga riaka taketake o te huaketo me etahi momo rereke e mohiotia ana.

Me kano kano ahau mena kua pa ahau ki te Covid-19?

Ae, ko te nuinga o te wa e taunaki ana kia whiwhi nga tangata kua pa ki a Covid-19 i mua i te kano kano. Ahakoa te whakaora mai i te huaketo e whakarato ana i etahi taumata o te mate mate maori, ko te roa me te kaha o tenei mate ka rereke mai i ia tangata ki ia tangata. Ka awhina te kano kano ki te whakanui me te whakaroa i te urupare aukati, ka kaha ake te whakamarumaru ki nga mate a meake nei.

Me whiriwhiri au mo te kano kano kano rua?

Ko te whakatau ki te kowhiri mo te kano kano kano kano ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki te maha o nga momo rereke i to rohe me te waatea o nga momo kano kano. He mea nui ki te korero ki nga tohunga hauora, ki te whai ranei i nga tohutohu a nga mana hauora o te rohe ki te whakatau i te kano kano kano pai mo to ahuatanga.

FAQ:

P: Ka taea e au te tiki kano kano kano kano mena he rereke taku mate o Covid-19?

A: Ae, i hangaia nga kano kano rua hei whakamarumaru ki nga riaka maha o te huaketo, tae atu ki nga momo rereke.

P: Ka pa mai he mate kino ki te whiwhi kano kano kano rua i muri i te pa ki a Covid-19?

A: Ko nga paanga o te kano kano he mea ngawari, he rangitahi. Heoi ano, e taunaki ana kia korero ki nga tohunga ngaio hauora ki te whakatika i nga awangawanga me nga ahuatanga hauora motuhake.

P: Kia pehea te roa o taku tatari i muri i taku whakaoranga mai i a Covid-19 kia werohia?

A: Ko te wa tatari e taunaki ana he rereke i runga i te kaha o te mate me te momo kano kano. He mea tika kia whai i nga aratohu e whakaratohia ana e nga tohunga hauora me nga mana hauora o te rohe.

Hei mutunga, i te mea kua whiwhi a Covid-19 i etahi taumata o te mate mate maori, ko te kano kano kano, tae atu ki te kano kano rua, ka tūtohu tonu. Ka awhina te kano kano ki te whakarei me te whakaroa i te urupare aukati, ka whakarato i te whakamarumaru matawhānui ki te huaketo me ona momo rereke. He mea nui ki te rapu tohutohu mai i nga tohunga hauora, i nga mana hauora o te rohe ranei ki te whakatau whakatau mo te werohanga.