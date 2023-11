Me whiwhi ahau i te kano kano kutukutu?

Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate kino kino e pa ana ki nga uaua me te kiri. Na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Mena kua pangia koe e te mate heihei i nga ra o mua, ka taea e te huaketo te whakahohe ano i muri mai i te wa o te ao, ka pa ki te kopapa. Ka piki ake te mate o te mate kowhatu i te wa o te pakeke, ka kaha te ngoikore o te mate, ka nui te mamae me te mamae.

Waimarie, kei te waatea he kano kano hei awhina i te aukati i te koriri me ona mate. Ko te kano kano kano, e mohiotia ana ko te kano kano herpes zoster, e taunaki ana mo te hunga 50 tau neke atu. He huarahi haumaru me te whai hua ki te whakaiti i te tupono ki te whakawhanake i te kopa me ona raruraru e pa ana, penei i te postherpetic neuralgia (te mamae tonu o te nerve i muri i te ora o te ponana).

FAQ:

1. He pehea te mahi a te kano kano mate?

Ka mahi te kano kano ma te whakanui i te urupare a to punaha mate ki te huaketo varicella-zoster. Ka awhina i to tinana ki te mohio me te whawhai i te huaketo, ka whakaiti i te tupono ki te whakawhanake i te shingles, ka pa ki nga tohu kino mena ka pangia koe.

2. He haumaru te kano kano kowha?

Ae, ka kiia te kano kano maru mo te nuinga o te tangata. Pērā i ngā kano kano kano, he iti noa iho nga paanga o te taha, penei i te whero, te mamae ranei i te waahi werohanga, te mahunga, te ngenge ranei. He onge nga paanga taha kino.

3. Ka taea e au te whiwhi i te koriri ahakoa kua werohia ahau?

Ahakoa ka tino whakaitihia e te kano kano kowhao te tupono ki te whakawhanake i te maaka, kaore i te 100% te whai hua. Heoi, ki te whiwhi koe i te shingles i muri i te werohanga, he ngawari ake nga tohu, he poto ake te roa ki te hunga kaore ano kia werohia.

4. Ahea e tika ai kia whiwhi ahau i te kano kano kano?

E taunaki ana te kano kano mate mo nga tangata 50 tau neke atu. He kano kano kotahi te wa, ko te tikanga kaore koe e whiwhi i ia tau.

Hei whakatau, he whakatau whakaaro nui te whiwhi kano kano mate mo nga tangata 50 tau neke atu. Ka taea e ia te whakaiti i te tupono ki te whakawhanake i te kohu me ona poauauautanga, ka mau i te rangimarie o te hinengaro me te whakaora pea i a koe i te mamae me te mamae e pa ana ki tenei mate huaketo. Korero atu ki to kaihautu hauora kia mohio ai mena he tika te kano kano mate ki a koe.