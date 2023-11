Me whiwhi ahau i te whakanui tuarua tuarua?

I nga tau tata nei, ko te hiranga o te kano kano kano hei kaupapa korero whanui. Na te mate urutaru COVID-19, kua kaha ake te aro ki te kano kano kano mate, na te maha o nga tangata e patai ana mena me whai whakaaro ratou ki te tiki i te whakahiato tuarua. Engari he aha te ahua o te whakatairanga bivalent, a he mea tika? Kia rukuhia nga korero.

He aha te mea whakanui rua?

Ko te whakatairanga bivalent he momo kano kano hei whakamarumaru ki nga riaka motuhake e rua o te huaketo, huakita ranei. I te nuinga o te wa ka tukuna i muri i te raupapa werohanga tuatahi hei whakanui me te whakaroa i te mate. Ka whakamahia nga kaiwhakatairanga bivalent mo nga mate penei i te rewharewha, te mate pukupuku, me nga mate pneumococcal.

Kei te hiahia ahau ki te whakatairanga tuarua?

Ko te hiahia mo te whakatairanga tuarua ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki te mate motuhake, to tau, me to hauora katoa. He mea nui ki te korero ki tetahi tohunga hauora ka taea te aromatawai i o ahuatanga takitahi me te tuku tohutohu whaiaro. I te nuinga o te waa, ko etahi o nga kano kano e hiahia ana ki te whakanui i ia wa ki te pupuri i te whakamarumaru tino pai, ko etahi ka whakarato i te mate mate mo te wa roa me te kore e hiahia ki etahi atu pota.

FAQ:

1. E hia nga wa e tika ana kia whiwhi au i te whakanui rua?

He rereke te auau o nga kaiwhakatairanga bivalent i runga i te kano kano. Hei tauira, ka tūtohuhia te kano kano rewharewha ia tau na te rerekee tonu o te ahua o te huaketo. Engari, ko nga kano kano pera i te tetanus-diphtheria-pertussis (Tdap) ka tukuna ia 10 tau.

2. He raruraru kei te whiwhi i te whakanui tuarua?

I te nuinga o te waa, ka kiia nga kano kano he haumaru me te whai hua. Heoi ano, pera i nga wawaotanga rongoa, tera pea he tupono me nga paanga taha. He iti noa, he rangitahi enei, penei i te mamae i te waahi werohanga, i nga tohu rewharewha ngawari ranei. He tino onge nga tauhohenga kino kino.

3. Ka taea e au te whiwhi i te whakahiato bivalent mena kua werohia ahau?

Mena kua oti i a koe te raupapa kano kano kano mo tetahi mate, kare pea e hiahiatia etahi atu whakatairanga. Engari, ko etahi ahuatanga, penei i te haere ki nga waahi tino morearea, ki nga tikanga kore mate ranei, ka whakamanahia etahi atu pota. Ano, ko te korero ki tetahi tohunga hauora he mea nui ki te whakatau whakatau.

Hei mutunga, ko te whakatau ki te tiki i te tuarua bivalent booster ka whakawhirinaki ki te maha o nga mea. He mea nui ki te korero ki tetahi tohunga hauora ka taea te tuku tohutohu whaiaro i runga i o ahuatanga motuhake. Ka whai waahi nui nga kano kano ki te aukati i te horapa o nga mate hopuhopu, me te noho mohio mo nga taunakitanga hou he mea nui kia mau tonu te hauora me te oranga pai.