Me whiwhi ahau i te whakanui rua?

I roto i nga marama tata nei, kua nui haere te tautohetohe e pa ana ki te hiahia ki te tiki i tetahi kaiwhakatairanga rua. Na te pikinga o nga momo hou o nga huaketo me te mate mate COVID-19 e haere tonu ana, he maha nga taangata e patai ana mena he pai te whakaaro mo tenei kano kano. Hei whakamarama i tenei kaupapa, kua whakahiatohia e matou etahi patai auau me nga whakaaro tohunga.

He aha te mea whakanui rua?

He momo kano kano kano hei whakamarumaru ki nga riaka rereke e rua, nga momo rereke ranei o te huaketo. I te nuinga o te wa ka tukuna i muri i te raupapa kano kano tuatahi hei whakarei ake i te mate mate me te whakarato i tetahi paparanga parepare atu ki nga riri ka puta ake.

He aha ahau ka whai whakaaro ai ki te tiki i te whakanui rua?

He maha nga huarahi e whai hua ai te tiki i te whakanui bivalent. Tuatahi, ka taea e ia te whakapakari i to urupare mate, ina koa ki nga momo rerekee hou kua tipu ake hei karo i te whai huatanga o te kano kano. Tuarua, ka taea e ia te whakarato i te whakamarumaru taapiri mena ka pa mai nga pakarutanga o te heke mai, nga ngaru o te huaketo ranei. Ka mutu, ka whai waahi ki nga mahi katoa ki te whakahaere i te horapa o te mate ki roto i nga hapori.

He haumaru nga kaiwhakatairanga bivalent?

Ko nga kaiwhakatairanga bivalent, pera i etahi atu kano kano, ka whakamatauria me te arotake i mua i te whakaaetanga mo te whakamahi ma te iwi. I hoahoatia kia noho haumaru me te whai hua ki te whakarato i etahi atu whakamarumaru ki nga riaka motuhake, rereke ranei. Heoi, he mea tika kia korero ki to kaihautu hauora ki te aromatawai i nga tupono ka taea, i nga aukati ranei i runga i to korero hauora takitahi.

Ko wai me whai whakaaro ki te tiki i te whakatairanga bivalent?

Ko te whakatau ki te tiki i te whakahiato bivalent e whakawhirinaki ana ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki to reanga, nga ahuatanga o te hauora, me te tupono ka kitea. He maha nga wa ka tukuna e nga mana hauora me nga tohunga nga aratohu mo te hunga e whai waahi ana ki te tango i nga pupuhi whakatairanga. He mea nui kia noho mohio me te whai i nga tohutohu a nga tohunga ngaio hauora pono.

I te mutunga, ahakoa ko te whakatau ki te tiki i te kaiwhakatairanga bivalent i te mutunga ka tau ki te tangata, he mea nui kia noho mohio mo nga whanaketanga hou me nga whakaaro tohunga. Ma te korero ki nga tohunga hauora me te whai i nga aratohu whai mana ka awhina i nga tangata takitahi ki te whakatau whakatau mo o raatau matea kano kano. Kia maumahara, ko te tiaki i a koe ano me etahi atu ka mau tonu te kawenga o te roopu ki te whawhai ki nga mate hopuhopu.