Me whiwhi ahau i te 4 o te kopere Covid?

I te wa e tipu haere tonu ana te mate urutaru Covid-19, kua kaha haere nga paatai ​​​​mo nga pupuhi whakatairanga me nga taapiri taapiri. Na te puta mai o nga momo rerekee me nga awangawanga mo te ngoikore o te mate, he maha nga taangata kei te whakaaro mena ka whai whakaaro ratou ki te tango i te pere Covid tuawha. Anei nga mea e tika ana kia mohio koe.

He aha te pupuhi Covid tuawha?

Ko te pere Covid tuawha e tohu ana ki tetahi atu horopeta o te kano kano Covid-19 i tukuna i muri i te whiwhinga o te tangata i te raupapa matā tuatahi e taunakitia ana. I tenei wa, ko te nuinga o nga kano kano Covid-19 ka tukuna kia rua, e toru ranei nga pota, i runga i te tohu kano kano motuhake.

He aha ahau ka hiahia ai ki te pupuhi Covid tuawha?

Ko te hiahia mo te wha o te pere Covid he kaupapa tautohetohe i waenga i nga tohunga. Ahakoa ko nga raupapa tuatahi o nga kano kano kua kitea he tino whai hua ki te aukati i nga mate kino me te whakaurunga ki te hohipera, kei reira nga taunakitanga e kii ana ka heke te mate mate i roto i te waa, ina koa ki etahi momo rerekee o te huaketo. Ko te wha o nga pupuhi ka taea te whakanui i te mate mate me te whakamarumaru atu ki enei momo rereke.

Kei te taunakihia te pupuhi Covid tuawha?

I tenei wa, ko te nuinga o nga mana hauora me nga tinana ture kaore i kii i te wha o nga pere Covid mo te taupori whanui. Heoi ano, kua timata etahi whenua ki te tuku i nga puia whakanui ki nga roopu motuhake, penei i te hunga kaumātua, i te hunga mate immunocompromised ranei, he nui ake te tupono ki te whakaheke i te whai huatanga o te kano kano.

Aha kia meatia e ahau?

Mena kaore koe i te tino mohio mena ka whiwhi koe i te wha o nga maa Covid, he pai ake te korero ki to kaiwhakarato hauora. Ka taea e ratou te aromatawai i o ahuatanga takitahi, tae atu ki o ahuatanga morearea me te hauora katoa, me te whakarato i nga aratohu whaiaro i runga i nga taunakitanga me nga taunakitanga putaiao hou.

Hei mutunga, i te wa e korero tonu ana te kaupapa mo te tuawha o te pere Covid, he mea nui kia noho mohio koe mo nga whakahoutanga mai i nga mana hauora me te korero ki nga tohunga rongoa mo nga tohutohu whaiaro. I te wa e tipu haere tonu ana te ahuatanga, he mea nui ki te whakarite i te hauora o te iwi me te whakatau i runga i nga korero hou e waatea ana.