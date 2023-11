Me Mono e ahau nga Taumahi Papamuri?

I roto i te ao matihiko o enei ra, kua noho a tatou waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga ia ra. Ka whakawhirinaki matou ki a raatau mo te whakawhitiwhiti korero, whakangahau, me te hua. Heoi, i te piki haere o nga taupānga e rere ana i te papamuri, ka whakaaro pea koe me whakakorehia kia arotau te mahi o to taputapu. Kia tuhura tatou i tenei kaupapa me te whakautu i etahi patai auau.

He aha nga taupānga papamuri?

Ko nga taupānga papamuri he tono ka haere tonu ahakoa kaore koe e kaha ki te whakamahi. He maha nga mahi penei i te whiwhi whakamohiotanga, te whakahou i nga ihirangi, me te tukutahi raraunga ki muri. Ko enei taupānga e whai ana ki te whakarato i te wheako kaiwhakamahi ngawari ma te whakarite kia mau tonu nga korero ka whakatuwherahia e koe.

Ka pa te mahi a nga taupānga papamuri?

Ahakoa ka taea e nga taupānga papamuri te pau nga rauemi punaha penei i te ora o te pākahiko me te mana tukatuka, kua hangaia nga waea atamai hou ki te hapai i nga mahi maha i te wa kotahi. Ko nga punaha whakahaere penei i te iOS me te Android he algorithms maamaa e whakahaere pai ana i nga mahi taupānga, kia pai ai te mahi. Heoi, ki te kite koe i te rere nui o te pākahiko, te puhoi ranei, he pai ki te tirotiro ko wai nga taupānga e pau rawa ana nga rauemi.

Me whakakorehia e au nga taupānga papamuri?

Ko te whakakore i nga taupānga papamuri ka whai painga me nga ngoikoretanga. I tetahi taha, ko te kati i nga taupānga koretake ka taea te whakawātea i nga rauemi punaha, ka pai ake pea te ora o te pākahiko me te mahi katoa. I tetahi atu taha, ko etahi o nga taupānga ka whakawhirinaki ki nga tukanga papamuri kia pai ai te mahi, penei i nga tono karere me whiwhi whakamohiotanga. Ko te whakakore i enei taupānga ka ngaro nga karere, ka whakaroa ranei nga whakahou.

FAQ:

1. Me pehea taku whakahaere i nga taupānga papamuri?

Ko te iOS me te Android e whakarato ana i nga tautuhinga hei whakahaere i nga mahi taupānga papamuri. Ka taea e koe te kati a-ringa i nga taupānga takitahi, te whakamahi ranei i nga ahuatanga whakauru penei i te "App Standby" me te "Background App Refresh" hei whakawhāiti i a raatau mahi.

2. Ko ēhea taupānga me mono e au?

E taunaki ana kia whakakorehia nga taupānga kaore koe e whakamahi, ko nga mea e pau ana i nga rawa. Heoi, kia tupato ki te whakakore i nga taupānga punaha, i nga taupānga ranei e whakarato ana i nga mahi whakahirahira hei karo i nga paanga kino ki te mahinga o to taputapu.

3. Ma te whakakore i nga taupānga papamuri ka ora te pākahiko?

Ahakoa e ora ai te pākahiko, ka rereke te paanga ki runga i te taupānga me o tauira whakamahi. Ko te whakakore i nga taupānga kaha rawa ka kitea he painga, engari he mea nui kia whakataurite i waenga i te arotautanga o te pākahiko me nga mahi e hiahiatia ana e koe.

Hei mutunga, ko te whakakore i nga taupānga papamuri ka whai hua i etahi ahuatanga, ina koa ka kite koe i nga raru nui o te mahi, i te nui rawa o te rere o te pākahiko. Heoi, he mea nui kia ata whakahaere ko ehea nga taupānga ka whakakorehia e koe kia kore ai e puta nga hua ohorere. Whakamātautau ki ngā tautuhinga rerekē me te aro turuki i te mahinga o tō pūrere kia kitea te taurite tino pai i waenga i te mahi me te whakahaere rauemi.