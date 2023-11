Me whiwhi te 90-tau te pakeke ki te kano kano mate?

I a tatou e pakeke haere ana, ka ngoikore to tatou punaha mate, ka kaha ake tatou ki nga momo mate me nga mate. Ko tetahi o enei ahuatanga ka tino mamae, ka whakararu i te mate ko te shingles. Ko te mate kohukohu ka puta mai i te wheori ano e puta ai te mate heihei, a tera pea ka puta he ponana me te mamae uaua ka roa mo nga wiki, marama ranei. Hei aukati i tenei mate mamae, ka waatea he kano kano. Engari ka noho tonu te patai: me whiwhi te tangata 90-tau te kano kano kano?

He aha te kano kano kano?

Ko te kano kano kano, e mohiotia ana ko te kano kano herpes zoster, he kano kano e awhina ana ki te whakamarumaru ki te huaketo varicella-zoster, e puta ai te mate heihei me te shingles. E taunaki ana mo te hunga 50 neke atu te pakeke, i te mea he nui ake te tupono ki te whakawhanake i te kopa na te ngoikore o te punaha mate.

He painga mo te 90 tau te pakeke

Ahakoa ko te pakeke te take hei whakaaro i te wa e whakatau ana mena ka whiwhi kano kano kano, ehara i te mea anake te take. Ko te whakatau me whakatau i runga i te hitori o te hauora me te hitori o te tangata. Mo te 90-tau te pakeke, mena kei te pai te hauora, kaore ano kia pangia i mua, kaore ano kia whiwhi kano kano kano kano kano, ka whai hua tonu mo ratou kia werohia.

Ka taea e te kano kano kano kano te whakaiti i te tupono ki te whakawhanake i te mate, ka taea hoki te whakaiti i te kaha me te roa o te mate mena ka puta. Mo te 90-tau te pakeke, kua ngoikore kee te punaha raupatu, ka taea e te kano kano he whakamarumaru atu ki tenei mate mamae.

FAQ

P: He haumaru te kano kano kowha mo te 90 tau te pakeke?

A: Ko te tikanga he haumaru te kano kano mate mo nga tangata 50 me te pakeke ake, tae atu ki te hunga 90 tau. Heoi, he mea tohutohu tonu kia korero ki tetahi tohunga hauora i mua i te kano kano ki te aromatawai i nga ahuatanga hauora takitahi me nga raru pea.

P: Ka taea e te kano kano kowhao te whai paanga taha?

A: Pērā i ngā kano kano katoa, ka pā ngā pānga taha o te kano kano para, ahakoa he ngawari, he rangitahi. Ko nga paanga kino noa pea ko te whero, te mamae, te pupuhi ranei i te waahi werohanga, me te mahunga, te ngenge ranei. He onge nga paanga taha kino.

Hei whakatau, ahakoa ko te pakeke te take hei whakaaro, ko te tangata 90-tau te pakeke kei te pai te hauora, kaore ano kia whiwhi i te kano kano kano i mua atu ka whai hua pea ma te kano kano. He mea nui ki te korero ki tetahi tohunga hauora ki te aromatawai i nga ahuatanga takitahi me te whakatau whakatau. Ka taea e te kano kano kano he whakamarumaru nui ki tenei mate mamae, ka awhina i te whakapai ake i te oranga o te hunga pakeke.