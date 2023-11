Me whiwhi te 77-tau te pakeke ki te kano kano mate?

I roto i nga tau tata nei, kua aro nui te kano kano kirika hei arai i tenei mate mamae me te ngoikore. Ko te kohukohu, e mohiotia ana ko te herpes zoster, i puta mai i te whakaohoohotanga o te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ka pa ki nga pakeke pakeke me nga taangata kua ngoikore te punaha mate. I runga i te nui haere o te mate shingles i waenga i te taupori kaumātua, ka puta te patai: me whiwhi te tangata 77-tau te kano kano kirika?

He aha te kano kano kano?

Ko te kano kano kano, e mohiotia ana ko Zostavax, ko Shingrix ranei, he kano kano i hangaia hei aukati i te mahunga. Ka mahi ma te whakanui ake i te urupare a te punaha raupatu ki te huaketo varicella-zoster, ka whakaiti i te tupono o te whakawhanaketanga o te shingles, o ona poauautanga ranei.

He aha te take e whakaaro ai te tangata 77-tau ki te tiki kano kano mate?

I te pakeketanga o te tangata, ka ngoikore to ratau punaha mate, ka kaha ake te whakaraerae ki nga mate me nga mate. Ka tino kaha te mate kirika ki nga pakeke pakeke, ka roa te mamae, te pakaru o te nerve, tae atu ki te ngaro o te tirohanga i etahi wa. Ma te kano kano kano, ka taea e te 77-tau te pakeke te whakaiti i te tupono ki te whakawhanake i te mate kohu me ona raruraru e pa ana.

He raruraru, he paanga taha ranei?

Pērā i ētahi kano kano kano, ka pā pea ētahi pānga taha o te kano kano kowha. Ko nga mea tino noa ko te whero, te mamae, te pupuhi ranei i te waahi werohanga, tae atu ki te mahunga me te ngenge. Ko enei paanga o te taha he ngawari me te wa poto. Heoi, he mea nui ki te korero ki tetahi tohunga hauora ki te aromatawai i nga tupono ka taea, i nga whakapae ranei e pa ana ki te ahuatanga hauora motuhake o te tangata.

Opaniraa

Hei whakatau, ko te tango i te kano kano kano ki te tangata e 77 tau te pakeke. Ka taea e te kano kano kano te whakaiti i te tupono ki te whakawhanake i te mate kohu me ona poauauautanga, ka tino kino rawa atu ki nga pakeke pakeke. Ahakoa he iti noa nga paanga o te taha, ko nga painga o te kano kano ka nui ake i nga tupono ka taea. I nga wa katoa he mea tika kia korero ki tetahi tohunga hauora ki te whakatau i te huarahi tino tika i runga i nga ahuatanga motuhake o te tangata. Ko te whakamarumaru i a koe ano mai i te kohukohu he mahi kaikawe ki te pupuri i te hauora me te oranga pai i nga tau o muri mai.