Me whiwhi kano kano kano te 72 tau te pakeke?

Me whiwhi kano kano kano te tangata 72 tau te pakeke?

I roto i nga tau tata nei, kua rongonuihia te kano kano kano hei arai i te mate mamae me te ngoikore e kiia nei ko te shingles. Engari ka noho tonu te patai: me whiwhi te tangata 72-tau te pakeke ki te kano kano kano? Kia rukuhia te kaupapa me te tirotiro i nga korero pono.

Ko nga kohu, e mohiotia ana ko te herpes zoster, na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. I muri i te oratanga mai i te mate heihei, ka noho moe noa te huaketo i roto i te tinana, ka whakaara ano i muri mai i te wa o te ao, ka arai atu ki te shingles. Ko te ahua o tenei ahuatanga ko te pupuhi mamae ka puta ki tetahi taha o te tinana.

Ko te kano kano kowha, e mohiotia ana ko Zostavax, Shingrix ranei, e taunakitia ana mo nga tangata 50 me te pakeke ake. He mea hanga hei whakakaha ake i te urupare a te punaha mate ki te huaketo varicella-zoster, ka whakaiti i te tupono ki te whakawhanake i te shingles me ona poauautanga e pa ana.

FAQ:

P: He haumaru te kano kano kowha mo te 72 tau te pakeke?

A: Ae, he haumaru te kano kano kano ki nga tangata 50 me te pakeke ake, tae atu ki te hunga 72 tau. Heoi ano, he mea tohutohu tonu kia korero ki tetahi tohunga hauora i mua i te kano kano kano, na te mea ka taea e ratou te aromatawai i te ahua hauora motuhake o te tangata me te tuku tohutohu whaiaro.

P: Ka taea e te kano kano kano te aukati katoa i te mate pukupuku?

A: Ahakoa ka tino whakaitihia e te kano kano kowhao te tupono ki te whakawhanake i te mate kohuke, kaore e tino taurangi te aukati. Heoi ano, ki te tupu te tangata kano kano, he ngawari ake nga tohu, he poto ake te roa o te mate ki te hunga kaore ano kia werohia.

P: He huanga taha ranei o te kano kano para?

A: Pērā i ngā momo kano kano, ka pa mai pea te kano kano parapara i etahi paanga, penei i te whero, te mamae, te pupuhi ranei i te waahi werohanga. Ko etahi atu paanga o te taha ko te mahunga, te mamae o te uaua, me te ngenge. Ko enei paanga o te taha he ngawari me te wa poto.

Hei whakatau, ka tūtohuhia te kano kano kano mo nga tangata 50 me te pakeke ake, tae atu ki te hunga 72 tau. Ka tino whakaitihia te tupono o te whakawhanaketanga o te shingles me ona raruraru e pa ana. Heoi, he mea nui ki te korero ki tetahi tohunga hauora ki te aromatawai i nga ahuatanga takitahi me te whakatau i te whakatau.