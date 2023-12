Ka Whakaatuhia e te Trailer Hou nga punaha takaro mo Shiren te Wanderer: Te Wharehere Ngaro o Serpentcoil Island

Kua tukuna he tauaru hou mo te keemu e tino tumanakohia ana, Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island. Ko te taraiwa e whakaatu ana i nga punaha whakaari whakaongaonga o te keemu ka taea e nga kaitoro te tumanako kia tutaki.

Ko tetahi o nga punaha rongonui i roto i te wakatō ko te Monster Dojo. Ma tenei whare motuhake ka taea e nga kaitakaro te whakataurite i nga huihuinga o te whare herehere me te mahi i o raatau pukenga ki o raatau ngakau. Ma te whakauru ki Monster Dojo, ka taea e nga kaitakaro te whakakoi i o raatau rautaki me te whakarei ake i o raatau kaha, me te whakarite kia tino rite ratou mo nga wero kei mua i nga whare herehere ngaro o Serpentcoil Island.

I tua atu, ka whakaatuhia e te tauaru te Parallel Play, he maha nga huarahi mo nga kaitakaro kia pai ki te keemu. Ma tenei ahuatanga ka taea e nga kaitakaro te mahi tahi me o hoa me etahi atu kaitakaro ki te tuhura ngatahi i nga whare herehere, ka hangaia he wheako whakaari hihiri me te mahi tahi. Ahakoa ko te wikitoria i nga hoariri kaha, he whakaoti panga uaua ranei, ka whakaratohia e Parallel Play tetahi ahuatanga hou me te whakauru ki te keemu.

Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island is set to release on January 25, 2024, for Nintendo Switch in Japan, whai muri i te tukunga puta noa i te ao katoa i te Hui-tanguru 27, 2024. Na ona punaha whakaari me ona korero whakaari, ka oati te keemu ki te hei taapiri whakaongaonga ki te momo RPG whare herehere.

