Julia Joung: Mai Haere ki te Koiora

Ko Julia Joung, tetahi o te MIT Technology Review's 2023 Innovators I raro iho i te 35, i kite i te oranga me te ngakau nui hou i tana kitenga i te hinganga AI o tetahi o nga kaitakaro Go pai rawa atu o te ao. I te paunga o tona tamarikitanga i Taiwan ki te whakahaere i te keemu, i mahara tonu a Joung ki a Go he raruraru kore e taea te whakaoti. Heoi, i kitea e ia he wero nui ake te koiora.

I tana rangahau paetahi i roto i te taiwhanga neuroscience i te Whare Wananga o Stanford, i kite a Joung i nga whanonga rerekee i roto i nga ruma roro e kiia nei ko astrocytes. Na tenei i whakahihiri i a ia, i whakaohooho i tana kaingākau ki te koiora. I haere tonu ia ma te whakauru atu ki te taiwhanga o te tohunga whakatika ira a Feng Zhang i te Broad Institute i Cambridge, Massachusetts. I reira, ka uru ia ki roto i te "tirohanga ira-ira-ira," ma te whakamahi i nga taputapu penei i te CRISPR hei whakarereke i ia o nga ira 20,000 i roto i te ira tangata kia mohio ai ki o raatau paanga.

Ko te whainga a Joung ko te tono tirotiro ira ki nga pūtau roro tuuturu penei i nga astrocytes, he uaua ki te whakaputa i roto i te taiwhanga. Na roto i te tirotiro i te paanga o nga momo momo tuhi i runga i nga puia kakau, i whai ia ki te mohio me pehea te whakatau i te tuakiri o te pūtau. Ko tana rangahau i hua mai he "atlas" e whakaatu ana i te awe o nga take tuhi takitahi. Ko te tino whainga ko te whai kaha ki te whakaputa i tetahi momo momo pūtau i runga i te mana whakahaere, tera pea he tono mo te whakamatautau tarukino me te ahunga whakamua rongoa.

Ahakoa he whanui te awhata o te tirotiro ira, me mahi tahi me nga rawa nui, ka u tonu a Joung ki te ahu whakamua i te mara. Ko ana mahi o naianei i te Whitehead Institute e aro ana ki te maarama ki te tukanga o te whakahiato pūmua i roto i nga pūtau. Kei te akiakihia a Joung e te hohonutanga kore mutunga o nga mea ka tukuna e te koiora me te whakawhanake tonu i nga taputapu auaha ki te whakautu i nga paatai ​​matua.

Ko te haerenga a Julia Joung mai i te tohungatanga Haere ki te tirotiro i nga mea ngaro o te koiora e whakaatu ana i tana hiahia me tana ngakau nui ki te pana i nga rohe. I a ia e ruku hohonu ana ki nga uaua o te pakirehua putaiao, ka oati ana mahi ki te hura i nga tirohanga hou ka taea te hanga i te oranga o te rongoa me te hangarau.

Puna: MIT Technology Review