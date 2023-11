Nga Tauira Hou mo Apple MacBook me nga Tauira MacBook Pro Kei te waatea i Amazon Canada

Mena kei te maakete koe mo te Apple MacBook hou, MacBook Pro ranei, kei te waimarie koe. Kua hurahia e Amazon Canada tetahi waahanga hou o nga utu, he utu nui mo nga tauira kua tohua. Ahakoa he akonga koe, he tohunga ngaio, he kaingākau ranei ki te hangarau, he whai waahi tenei hei whakaaro.

Ko tetahi o nga tuku tino rongonui ko te Apple 2022 MacBook Pro me te maramara M2 e tino tumanakohia ana me te Whakaatu Retina 13-inihi. Kei te waatea tenei pona kaha me te kikokore mo te $1,399 noa, ka penapena koe i te 18% nui atu i te utu taketake.

Ko tetahi atu mahi rongonui ko te Apple 2021 MacBook Pro me te whakaaturanga 16-inihi me te maramara Apple M1 Max whakamiharo. Ko te utu mo te $3,299, ka taea e koe te penapena i te 25% nui i runga i tenei taputapu tapahi, ka oti me te PTM 10-matua.

Mo te hunga e rapu ana i nga whiringa utu nui ake, kei te waatea nga tauira Apple 2020 MacBook Pro me MacBook Air i nga utu whakaheke. Ko te 2020 MacBook Pro, me te Apple M1 Chip, ka riro maau mo te $1,442 anake, he 26% hekenga. I tenei wa, ko te 2020 MacBook Air maamaa me te kawe, kei roto i te Apple M1 Chip me te Whakaaturanga Retina 13-inihi whakamiharo, kei te $1,484 te utu i tenei wa, ka penapena koe i te 10% atu i te utu auau.

He tauira noa enei o nga utu whakamiharo e waatea ana i runga i a Amazon Canada mo nga tauira Apple MacBook me MacBook Pro. Tirohia te paetukutuku a Amazon Canada ki te tirotiro i te katoa o nga whiringa me te whakamahi i enei tuku wa iti.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. Ka taea e au te whakawhirinaki ki nga utu me nga utu ka tukuna ki a Amazon Canada?

Ae, ko Amazon Canada he maakete ipurangi rongonui e mohiotia ana mo ona utu whakataetae me nga utu pono. Heoi, he pai tonu te whakaaro ki te whakataurite i nga utu puta noa i nga papaaho maha hei whakarite kia whiwhi koe i nga utu pai rawa atu.

2. He wa poto noa enei utu?

Ae, he iti noa te wa o enei utu, no reira ka tūtohu kia whai waahi wawe koe. Kia maumahara ka rereke pea te waatea, na reira tirohia te rarangi hua mo nga korero tino hou.

3. Ko enei tauira Apple MacBook me MacBook Pro nga tauira hou e waatea ana?

Ko nga tauira kua whakarārangihia i roto i nga utu ka uru pea ki nga putanga hou me nga reanga o mua. He mea nui kia ata panuihia nga whakaahuatanga hua hei whakatau i nga korero tika o te taputapu e hiahia ana koe.

Rauemi:

- Amazon Canada