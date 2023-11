Te Ao Kiore: Te Tirotiro i te Whakautu Pūkoro na roto i te Nanotechnology

I roto i te rangahau houhanga whenua i whakahaeretia e nga kaiputaiao mai i te National Institute for Materials Science i Tsukuba, Japan, kua hangaia he tikanga hurihanga hei huri i to maatau mohiotanga ki te ahua o te tauhohenga o nga pūtau ki nga pehanga miihini o waho. I arahina e Jun Nakanishi o te Roopu Mechanobiology, i whakamahia e te roopu rangahau te miihini hiko ngota (AFM) ki te torotoro i te ao uaua o nga pūtau ora i te nanoscale.

Ma te whakamahi i nga rangahau nanoscale, i taea e nga kaiputaiao te "pa" nga pūtau ma te whakamahi i tetahi tikanga ahurei e kiia nei ko te 'Nano-Poke.' Ko tenei huarahi auaha i whakaaetia mo te mapi o te tohatoha kaha me te taumira nanometer puta noa i te pūtau katoa. I whakanuia te nuku AFM me te tikanga arotautanga a Markov-chain Monte Carlo, te whakamahine i te tātaritanga o nga pihinga nekehanga kaha me te whakapai ake i te maarama.

Kei nga pūtau te kaha ki te urutau me te urupare ki nga taumahatanga o te taiao, he mea nui kia ora ai ratou. Ko te whainga matua o tenei rangahau ko te whai matauranga ki nga ahuatanga o nga pūtau me te urutau ki nga whakaohooho miihini. Na roto i te raweke i nga ahuatanga miihini i roto i nga pūtau, ka kitea e nga kairangahau kua huri te tohatoha o nga kaha intracellular. Otirā, i te whakahekenga o te kaha o te taumahatanga o nga muka actin, ka utua te karihi o te pūtau ma te whakataurite i nga kaha o waho. Ko tenei kitenga e whakaatu ana i te kaha urutau o nga hanganga pūkoro hei whakautu ki nga huringa o to raatau taiao.

Ko nga awenga o enei kitenga ka toro atu ki tua atu i te koiora pūtau taketake. He mea nui te maarama ki te urupare a nga pūtau ki nga whakaihiihi o waho ki te wetewete i nga tikanga kei raro i nga momo mate, tae atu ki te mate huka, te mate Parkinson, te mate ngakau, me te mate pukupuku. Ko nga tikanga tātaritanga tawhito e whakawhirinaki ana ki te tātari i te rahi, te hanga me te hanganga o nga pūtau. Heoi, ko tenei rangahau he huarahi hou mo te taatai ​​mate pukupuku ma te tirotiro i nga urupare a nga pūtau mate pukupuku ki te pehanga miihini. I kitea e te roopu ko nga pūtau mate pukupuku e whakaatu ana i te kaha ake ki te kopiri o waho, ka iti ake te mate o te pūtau hei whakautu. Ko tenei kitenga e whakatakoto ana i te turanga mo te taputapu tātaritanga hou e pa ana ki nga miihini pūkoro.

Hei whakamutunga, ko tenei rangahau e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i to maatau maaramatanga ki nga tikanga whakautu waea pūkoro me te tohu i te pakaruhanga nui i roto i te waahi o te hangarau nano me tana tono i roto i te aoiao rongoa. Ma te ruku ki roto i te ao kore kitea o nga pūtau, kei te hurahia e nga kaiputaiao te nui o te matauranga e whai hua ai ki te ahu whakamua i roto i nga mahi hauora me nga mate mate.

FAQ

He aha te moroiti kaha ngota (AFM)?

Ko te AFM he tikanga e whakamahia ana ki te ako i nga rauemi i te nanoscale ma te whakamahi i te rangahau nanoscale. Ka taea e ia te ine me te mapi i nga kaha ki runga, ki roto hoki i nga tauira e rangahaua ana.

He pehea te mahi a te tikanga 'Nano-Poke'?

Ko te tikanga 'Nano-Poke' ko te pa ki nga pūtau ora me nga rangahau nanoscale ma te whakamahi i te microscopy kaha ngota (AFM). Ma tenei tikanga ka taea te mapi o te tohatoha kaha ki runga i te katoa o te pūtau me te whakatau nanometer.

He aha nga whakaaro i homai e te rangahau?

Ko te rangahau i whakaatu he pehea te whakautu me te urutau o nga pūtau ki nga whakaohooho miihini. Na roto i te raweke i nga ahuatanga miihini i roto i nga ruma, ka kitea e nga kairangahau nga nekehanga o te tohatoha o nga hoia intracellular, e whakaatu ana i te urutau hihiri o nga hanganga pūkoro.

Me pehea e pa ai enei kitenga ki nga tātaritanga mate pukupuku?

I kitea e te rangahau ko nga pūtau mate pukupuku e whakaatu ana i te kaha ake ki te kopiri o waho ka whakatauritea ki nga pūtau hauora. Ko tenei kitenga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whakawhanake i tetahi taputapu tātari i runga i nga miihini pūkoro, ka taea te whakaniko i te tika o nga tātaritanga mate pukupuku.

He aha nga paanga pea o tenei rangahau?

He whai tikanga te rangahau mo te maarama ki nga tikanga urupare aa-a-rorohiko me o raatau mahi ki nga tini mate. Ma te hohonu ake o te maarama ki te whakautu a nga pūtau ki to taiao, ka taea e nga kaiputaiao te whakawhanake maimoatanga hou me nga taputapu tātari mo nga mate penei i te mate Parkinson, te mate huka, te mate ngakau, me te mate pukupuku.