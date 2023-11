Ko te Xbox Series X Diablo 4 Paihere Hou e tuku Tiaki Tiaki me te Kaiwhakahaere Apiti

Kei te titiro ki te whakapai ake i to wheako petipeti? Ko te hokonga tuatahi o te Paraire Pango a Walmart kua hipokina e koe he utu e kore e taea te hinga i runga i te paihere papatohu Xbox Series X Diablo 4. Mo te $519.00 anake, ehara i te mea ka whiwhi koe i te papatohu Xbox Series X kaha engari ano tetahi atu Kaiwhakahaere Ahokore Xbox Core i roto i te tae Shock Blue hihiri. He uara tino pai tenei paihere, ka penapena koe i te $40 ki te hoko motuhake i te papatohu me te kaiwhakahaere.

Ko te Xbox Series X he whare hiko pono, e kaha ana ki te tuku i nga petipeti 4K whakamiharo i te 120 papa mo ia hekona. Ko tana taputapu he nui ake i te whakataetae o tana whakataetae, te PS5, na te mea ko te whiringa pai mo te maha o nga kaitakaro. Ma te hototahi whakamuri, ka pai ki a koe nga keemu Xbox One tino pai ki runga i tenei papatohu hou, a he maha nga keemu e pai ake ana i te Xbox Series X.

Ahakoa ko te Xbox Series S he utu nui ake i te $300, ko te Xbox Series X he nui ake te kaha mo te petipeti 4K pono. I tua atu, kei roto i te Xbox Series X he puku kōpae e taea ai e koe te pai ki nga kiriata Blu-ray 4K me nga papaaho keemu tinana, he waahanga kaore i kitea i te Raarangi S.

Kei roto hoki i te paihere te keemu Diablo 4 e tino tumanakohia ana. Na te whakarewatanga o te Waa 2 tata nei, "Season of Blood," kaore he wa pai ake ki te ruku ki te ao o Diablo 4. I muri i te ekenga ki te potae taumata me te whiwhi i nga taputapu o runga, ka taea e nga kaitakaro te tumanako ki te koa ki nga taapiri hou penei i te te Battle Pass hei whakarato i nga haora whakangahau mutunga kore.

Hei bonus, kei roto i te paihere he taonga DLC koreutu i te ahua o te patu hoiho. Ahakoa he mea whakapaipai, ko tenei pa atu ka taapiri atu ki te uara katoa o te kete. Ko nga kaitukino, penei i a IGN, kua mihi ki a Diablo 4 mo tana tino wheako whakaari, me te whakarite ko tenei paihere he haumi tino pai mo te hunga kaingākau petipeti.

FAQ:

Q: Ka taea e au te purei keemu 4K i runga i te Xbox Series X?

A: Ae, ka tautokohia e te Xbox Series X te petipeti 4K tae atu ki te 120fps, e whakaatu ana i te wheako tino ataahua.

Q: Me pehea te whakataurite o te Xbox Series X ki te Xbox Series S?

A: Ko te Xbox Series X he kaha ake i te Rangatahi S me te tuku petipeti 4K pono, hei taapiri atu ki te puku kōpae mo te hunga pāpāho tinana.

Q: He utu te paihere Diablo 4?

A: Tino! Ma te penapena i runga i te papatohu me tetahi atu kaiwhakahaere, tae atu ki te keemu Diablo 4 tino rongonui, ko tenei paihere he tino uara mo nga kaitoro.