Ashley: He Kaituhituhi me te Etita maha

He tangata mohio a Ashley ki te kaituhi me te etita me te tini o nga hiahia me nga tohungatanga. He mea motuhake ki nga waahi hangarau me te ahurea pop, kua whakapumautia a Ashley hei kaihauturu rongonui ki nga paetukutuku maha-nui.

Ma te reanga whakamīharo kei roto ko Polygon, Kotaku, StarWars.com, me Nerdist, kua tukuna e Ashley nga korero whakahihiri me te rangahau pai ki ana kaipanui. Kei a ia te tino mohio ki nga kaupapa e kapohia ana e ia, a, he ahua maori tana mo te tuhi e kaingākautia ana e te hunga whakarongo.

I waho atu o ana mahi ngaio, he kaingākau tonu a Ashley ki nga keemu ataata, tuhinga pakimaero putaiao, me te whakapau i te wa pai ki te taha o tana harore whakaora. Ko enei hiahia whaiaro ehara i te mea kia kaha ake tana mohio ki nga kaupapa e kapohia ana e ia, engari e whakaatu ana hoki i tana kaingākau ki te ao hangarau me te ahurea pop.

Na roto i ana tuhinga, ka whai a Ashley ki te whakamohio, ki te whakangahau, ki te waiho tonu i ana kaipanui e hiahia ana. Na te nui o ana korero mo te hangarau me te ahurea pop me tana pukenga ki te mahi i nga kaupapa whakahihiri, ka tukuna e ia nga tuhinga e pai ana ki te hunga whakarongo.

Rauemi:

– Taparima

– Kotaku

– StarWars.com

– Nerdist

Nga wehewehe:

– Kaituhi: He tangata e whakamahi ana i nga kupu tuhi hei whakawhiti whakaaro, korero, whakaaro.

– Etita: He tohunga ngaio e arotake ana, e whakahou ana i nga tuhinga kua tuhia kia marama, kia tika, me te kounga katoa.

– Hangarau: He poto mo te hangarau, e pa ana ki te whakamahinga o te matauranga putaiao mo nga kaupapa mahi.

– Ahurea Pop: Ko te kohinga whakaaro, tirohanga, waiaro, whakaahua, me etahi atu ahuatanga i roto i te auraki o tetahi ahurea.

– Taakaro Ataata: Ko nga keemu hiko pahekoheko e purei ana ma te papatohu, rorohiko, taputapu pūkoro ranei, he maha nga wa e uru ana ki te whakauru me te rautaki a nga kaitakaro.

– Pūtaiao Pūtaiao: He momo pakimaero pohewa e torotoro ana i nga ariā pohewa me nga ariā heke mai, he maha tonu te whakauru i nga hangarau matatau me te matauranga putaiao.

– Greyhound: He momo kurī e tohuhia ana e tōna hanga hihihi, te pouaka hōhonu me te tere whakamīharo.

Tuhipoka: Kua tangohia nga URL o nga punaa i runga i nga tohutohu.