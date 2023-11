Nga Mahinga Rautaki a Satya Nadella: He Maatauranga Take mo te Whakawa Pakihi

Ka whakaaro tatou ki a Satya Nadella, te Tumuaki o Microsoft, he maha nga wa ka whakaaro tatou mo tona whanaungatanga mo te kirikiti me te ahua o ona pukenga kaiarahi. Heoi, he rite tonu te whakamīharo o Nadella ki te pakihi me te whakatau rautaki.

Ko tetahi o nga ahuatanga nui o te mana o Nadella ko tana kaha ki te patu i te wa e wera ana te rino. Ka kitea tenei i roto i tana rekoata mo nga hoko angitu. Tangohia, hei tauira, te hoko o LinkedIn i te 2016. I te wa i paheke te utu o te kamupene ki te 40%, ka kite a Nadella i tetahi waahi. I te mohio ki te uara me te kaha o LinkedIn, ka tere te hoko i te kamupene mo te $26 piriona. Mai i tera wa, kua piki haere nga hua o LinkedIn, e whakamana ana i te hokonga me te whakakaha i te turanga o Microsoft i roto i te whenua paapori pāpori.

Engari ehara tenei i te mea mokemoke. Kua whakaatuhia e Nadella tona kaha ki te tautuhi i nga waahi tika i te wa tika. Ko te pivot a Microsoft ki te pakihi kapua he tauira nui. I te kaha o te mahi rorohiko kapua, ka mau a Nadella i te waa ka huri a Microsoft hei kaitakaro nui ki te umanga. I tenei ra, ko te pakihi kapua a te kamupene he waahanga nui o tana putea maakete $2.75 trillion.

He rerekee, he iti ake te angitu o te tangata o mua o Nadella, a Steve Ballmer, ina tae ana ki te hoko. He maha nga hokonga rongonui i mahia e ia, penei i aQuantive, Nokia, me Skype, i te mutunga ka kitea he hapa utu nui mo Microsoft. I rahua enei hokonga ki te kawe i nga hua e tumanakohia ana, a, i hua mai he whakakorenga nui.

Ko te rereketanga nui i waenga i a Nadella me Ballmer e whakaatu ana i te hiranga o te whakatau pakihi pai. Ko te kaha o Nadella ki te kite i nga whai wāhitanga me te hoko rautaki i eke ai a Microsoft ki te taumata hou. I raro i tana kaiarahi, kua eke te kamupene ki te 27% o te reeti tipu a-tau i roto i nga tau tekau kua hipa, he pai ake i te S&P 500.

Na te taapiri hou a Sam Altman me tana roopu mai i OpenAI, kua kaha ake a Nadella ki te whakapakari ake i te tuunga o Microsoft ki te umanga AI. Ko tenei nekehanga e whakaatu ana i tana tirohanga matakite me tana kaha ki te pupuri i te turanga kaiarahi i roto i te AI Gold Rush.

Ko te korero angitu a Satya Nadella he rangahau take nui mo nga whakatau pakihi. Ka whakanui i te hiranga o te kapo i nga waahi, te whakarite i te wa tika, me te whai kanohi mo te kaha. Ko nga whakataunga rautaki a Nadella e kore e kore kua huri ke a Microsoft me te whakapumau i tona turanga hei tetahi o nga kamupene whai mana o te ao.

FAQs

Q: I pehea a Satya Nadella i huri ai i a Microsoft?



A: I huri a Satya Nadella i a Microsoft ma te hoko rautaki me te arahi i te pivot o te kamupene ki te pakihi kapua, me etahi atu kaupapa.

P: He pehea te angitu o nga hokonga a Nadella?



A: Ko nga hoko a Nadella, penei i a LinkedIn, kua kitea he tino angitu, he nui te tipu o te moni whiwhi me te hanga uara mo Microsoft.

P: He aha te rereketanga o te rautaki hoko a Nadella ki tana o mua?



A: Kaore i rite ki tana o mua, a Steve Ballmer, kua whakaatu a Nadella i nga whakaaro pakihi pai i roto i tana rautaki hoko, i hua ai nga hua angitu mo Microsoft.

Q: He aha te hiranga o te taapiri a Sam Altman ki a Microsoft?



A: Ko te taapiri a Sam Altman ki Microsoft e tohu ana i te pono o Nadella ki te pupuri i te tuunga kaiarahi i roto i te umanga AI me te whakapakari ake i nga kaha o te kamupene ki tenei mara.