The Strategic Acumen of Satya Nadella: A Lesson in Time and Vision

Ko Satya Nadella, te Tumuaki o Microsoft, e whakanuia nuitia ana mo tana whakatau rautaki me tana kaha ki te hopu i nga waahi i te wa tika. Ahakoa e mohiotia ana tona aroha ki te kirikiti, na tana mohio ki te pakihi i tino wehe ai ia. Ko te tuunga o Nadella hei Tumuaki e tohuhia ana e te raupapa o nga nekehanga pai me te angitu i akiaki i te tipu o Microsoft me te whakapumau i tana tuunga hei kamupene nui rawa atu o te ao.

Ko tetahi tauira nui o te kaha o Nadella ki te whai hua i nga waa whai waahi ko te hoko a Microsoft i a LinkedIn i te tau 2016. Whai muri i te tukinga nui o nga kararehe me te ngoikore o te tirohanga moni, i mohio tere a Nadella ki te uara pea kei a LinkedIn. I runga i te aro nui ki nga rawa iti, i kohia e ia te kamupene mo te $26 piriona. He tino pai te utu o tenei nekehanga, me nga hua a LinkedIn kua neke ake i te $15 piriona i te FY23, he nui te utu mo te haumi.

Ehara tenei i te mea mokemoke. Ko te whakatau a Nadella ki te huri i a Microsoft ki te pakihi kapua i te wa e tika ana kua huri keemu. Ko te pakihi kapua a te kamupene inaianei ko te waahanga nui o tana $2.75 trillion putea maakete. Ko nga hoko pera i a GitHub me te riipene petipeti a Activision Blizzard kua kitea he mahi angitu.

He tino rereke te pakari o Nadella ki tana toa, a Steve Ballmer. I raro i te kaiarahi a Ballmer, he maha nga hoko a Microsoft kaore i taea te tuku moni nui. Mai i te hokonga kino o aQuantive ki te nui o te tuhi-whakaheke e pa ana ki a Nokia me Skype, ko te mana o Ballmer i tohuhia e nga whakatau patai.

Ko te rereketanga nui i waenga i a Nadella me Ballmer e whakaatu ana i te hiranga o te whakatau pakihi pai. Ko te kaha o Nadella ki te tautuhi i nga waahi tika i te wa e tika ana na Microsoft i eke ki nga taumata hou. Kua eke te kamupene ki te 27 paiheneti te reeti tipu a-tau (CAGR) i roto i nga tau tekau kua hipa, he nui atu i te 10 ōrau CAGR o te S&P 500.

Na te kawe mai i a Sam Altman me tana roopu mai i OpenAI ki runga, kua whakaatu ano a Nadella i tana pono ki te noho ki mua i te pihinga. Ko tenei nekehanga ka tuu a Microsoft ki te pupuri i tetahi tuunga kaihautu i roto i te mara tere tipu o te matauranga hangai.

I roto i te whenua pakihi e kii ana i nga whakatau whakatau, ka tu a Satya Nadella hei kaiarahi matakite. Ko tana mohiotanga rautaki me tana kaha ki te kapo i nga waahi kua huri a Microsoft me te tuunga i te kamupene mo te angitu tonu a muri ake nei.

FAQ

Q: He aha te hokonga angitu a Satya Nadella?

A: Ko te whiwhinga angitu a Satya Nadella e kiia ana ko LinkedIn. Ahakoa te nui o te tukinga kararehe, i mohio a Nadella ki te wariu o te kamupene ka riro mai mo te $26 piriona. He nui nga hua i puta mai i tenei nekehanga, me nga hua o LinkedIn kua neke ake i te $15 piriona i te FY23.

Q: I pehea a Satya Nadella i huri ai i a Microsoft?

A: Kua huri a Satya Nadella i a Microsoft ma te whakatau rautaki me te hopu i nga huarahi. I angitu ia ki te huri i te kamupene ki te pakihi kapua, naianei he waahanga nui o te putea maakete a Microsoft. I tua atu, ko nga hoko pera i a GitHub me Activision Blizzard kua whai waahi ki te tipu me te angitu o Microsoft.

P: He pehea te whakataurite o te kaiarahi o Satya Nadella ki tana o mua, a Steve Ballmer?

A: Ko te kaiarahi a Satya Nadella e tohuhia ana e te whakatau pakihi pai me te kaha ki te whai waahi ki nga waa tika. He rereke, ko te noho a Steve Ballmer i tohuhia e nga hoko kino kaore i taea te whakahoki mai i nga utu nui. Na te mohio rautaki a Nadella i kaha te tipu o Microsoft me te whakarereke i te huarahi o te kamupene.