Te Huringa Maia a Microsoft: Te Tiaki i te Ake o AI me te Whakawhiwhinga OpenAI

I roto i nga huringa ohorere o nga huihuinga, ko OpenAI, te tiimatanga i muri i a ChatGPT, kei te anga whakamua i muri i te wehenga atu o te Tumuaki Sam Altman. Na te nuinga o nga kaimahi OpenAI ka uru atu ki a Altman i Microsoft, kei te ahua ohorere te ahua o te kamupene kei te heke mai, a, ko te mahi ka taea e nga kaitoi ki te whakaputa moni tika i te $86 piriona uara kei te raru inaianei. Heoi, i roto i te hepohepo, kotahi tonu te toa ka puta mai i nga atarangi - Microsoft.

Mai i te wehenga atu o Altman, kua piki ake te nui o te maakete a Microsoft i te $63 piriona, kua eke ki te teitei o te $378 mo ia hea i te hokohoko o te poutumarotanga i te Mane. Na te 7.429 piriona hea e tu ana, ko te putea o te maakete a Microsoft kua rite ki te eke ki te $2.82 piriona. Ko tenei whakatutukitanga whakamiharo e whakaatu ana i te haumi rautaki a Microsoft ki OpenAI, kua kitea ko te kokonga o ta raatau rarangi hua, kua whakauruhia ki roto i nga tuku rongonui penei i te Office365 me GitHub.

Ko te Tumuaki o Microsoft, a Satya Nadella, i tino paopaohia e te putanga o Altman, i kaha ki te karo i tetahi raru pea. I te whakautu tere ki te ahuatanga, i kaha te mahi a Nadella: i utua e ia a Altman me te Perehitini OpenAI o mua a Greg Brockman hei arahi i tetahi taiwhanga rangahau AI hou i roto i a Microsoft. Ko tenei mahi ohorere, i tapaina he "World Series of Poker neke mo nga tau" na nga kaitirotiro ahumahi, e whakaatu ana i te kaha me te pono o Nadella ki te whakatairanga i nga kaha AI o Microsoft.

Na tenei mahinga rautaki, ehara i te mea i mau i a Microsoft anake e rua o nga whika tino whai mana o OpenAI engari i mau ano hoki he waahi nui ki te tiimatanga. I tua atu, i tohua e ia a Emmett Shear, te Tumuaki o mua o Twitch, hei Tumuaki mo OpenAI. Ahakoa kaore i te mohiotia te hanganga o te roopu rangahau hou a Microsoft, ko te utu o Altman me Brockman e tohu ana i te kaha o te kamupene ki te noho tonu ki mua o te whanaketanga AI.

Ahakoa ko te pikinga o nga kararehe a Microsoft e kore e kore he take mo te whakanui, he wero kei mua. Me kawe e te kamupene nga utu mo te hanga me te pupuri i te whakahaere rangahau AI hou i raro i te kaiarahi a Altman me Brockman. I tua atu, tera pea ka tutuki nga herenga putea nui mai i nga kirimana o mua me OpenAI.

Ahakoa enei raruraru pea, na te whiwhi a Microsoft i nga taranata me te whakakotahi i te turanga hangarau o OpenAI ko te kamupene hei kaikawe i roto i te whakataetae mo te mana o AI. I te taunga o te puehu, ka tatari marie nga kaimakitaki umanga ki te upoko e whai ake nei i roto i te haerenga a AI a Microsoft.

Pātai Auau

Q: He aha te OpenAI?

A: Ko te OpenAI he whakaoho e arotahi ana ki te whakawhanake i nga hangarau me nga punaha AI matatau.

Q: Ko wai a Sam Altman?

A: Ko Sam Altman te Tumuaki o mua o OpenAI, e mohiotia ana mo tana kaiarahi i roto i nga mahi mohio.

Q: He pehea te painga o Microsoft i te ahuatanga?

A: Kua piki ake te nui o te maakete a Microsoft ki te $63 piriona mai i te wehenga atu o Altman, a kua riro i te kamupene etahi nama matua e rua mai i OpenAI, me te whakanui ake i ona kaha AI.

Q: He aha te hiranga o te utu i a Altman me Brockman?

A: Ko te whakatau a Microsoft ki te utu i a Altman raua ko Brockman e whakaatu ana i to raua piripono ki te ahu whakamua i te rangahau me te whakawhanaketanga AI, me te whakapakari i o raatau tuunga ki te umanga.

P: He aha nga wero kei mua i a Microsoft i muri i tenei hokonga?

A: Me whakahaere e Microsoft nga utu e pa ana ki te whakatu me te pupuri i te whakahaere rangahau AI hou. I tua atu, tera pea he herenga putea e pa ana ki nga kirimana o naianei me OpenAI.