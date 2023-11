Samsung Odyssey Ark: He wheako petipeti papai

Kua hurahia e Samsung tana reanga tuarua o Odyssey Ark te aroturuki, e tuku ana i nga kaitakaro he wheako ruku me te tino ataahua me tana whakaaturanga 55-inihi 4K me te reiti whakamahana 165Hz. Ahakoa ka tae mai te whakaaturanga me te utu nui o te $3000, ka kitea pea e te hunga kaingākau ki te petipeti he utu nui te haumi mo ona ahuatanga motuhake.

Ko te Odyssey Ark hou e whakanui ana i te hoahoa o waho ki tona o mua, engari ko nga whakapainga kei roto i ona whakaritenga. Kei te pupuri tonu te kaitirotiro i tona rahi 55-inihi, 4K taumira, me te 1000R curvature. I tua atu, ka whakamahia e ia nga rama iti hei whakamarama i nga kiripiri wai, ka puta mai nga tae kanapa me te whai kiko.

Ko tetahi ahuatanga rongonui ko te whakaurunga o te Ark Dial mana mamao, e taea ai e nga kaiwhakamahi te whakatika i nga momo tautuhinga kaore he raruraru. Ka noho tonu te kaitirotiro ki te HDR10+ kua whakatauhia me te mutunga matte hei whakaiti i te kanapa. Ko te waahanga Tirohanga Maha ka noho tonu hei tohu hoko matua, ka taea e nga kaiwhakamahi kia wha nga puna motuhake e whakaatuhia ana i te wa kotahi, e whai ana i nga whakaaturanga 27.5-inihi 1080p e wha.

Mena kei te kaha te ahua o te whakaaturanga 55-inihi 4K, ma te pehi paatene ka whakaiti i nga pika hohe, ka tino whakaheke te mata ki te whakaaturanga 27-inihi me te kore e whakarereke i te rahi o te tinana.

Ahakoa te ahua iti o nga whakahoutanga, ko te Odyssey Ark te reanga tuarua e whakaatu ana i nga whiringa honohono pai ake. Ko te tauira taketake e wha nga hononga HDMI 2.1, ko te putanga whakahou e tuku ana i nga hononga HDMI 2.2 e rua, tetahi tauranga HDMI 2.0, me tetahi tauranga DisplayPort 1.4. Ma tenei whakangawari ake ka taea e nga kaiwhakamahi te hono atu i te whānuitanga o nga taputapu ki te aroturuki. I tua atu, kei roto i te tauira hou he whakawhiti KVM i hangaia, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere i nga taputapu maha me te papapātuhi kotahi me te huinga kiore.

Hei whakamutunga, ko te Odyssey Ark te aroturuki mai i a Samsung e whakarato ana i nga kaitakaro he wheako petipeti tino pai me te rumaki. Ko te tauira whakatipuranga tuarua e mau ana i nga whakapainga ngawari me te whakanui ake i nga whiringa honohono i te wa e mau tonu ana nga ahuatanga whakamiharo o mua. Ahakoa te utu ka ngoikore etahi o nga kaihoko ka taea, ka kitea e te hunga e rapu ana i te wheako petipeti papai he pai te haumi.

Pātai Auau

1. He aha te reeti whakahou o te Samsung Odyssey Ark aroturuki?

Ko te kaitirotiro a Samsung Odyssey Ark e tuku ana i te reeti whakamau morahi o te 165Hz, e whakarite ana i te mahi maeneene me te wai.

2. Kei te tautoko te aroturuki i te HDR?

Ae, ko te aroturuki he HDR10+ kua whakatauhia, e whakarato ana ki nga kaiwhakamahi nga tae oraora me te ora mo te wheako tirohanga pai ake.

3. Ka taea te whakatika i te mata ki te iti ake?

Ae, kei roto i te kaitirotiro he whiringa pai hei whakaiti i nga pika hohe, me te whakaheke i te whakaaturanga ki te rahi 27-inihi.

4. E hia nga tauranga honohono kei te Aroturuki Odyssey Ark?

Ko te putanga whakahou o te kaitirotiro kei roto e rua nga hononga HDMI 2.2, kotahi te tauranga HDMI 2.0, me tetahi tauranga WhakaatuPort 1.4, e tuku ana i nga kaiwhakamahi kia pai ake te hono ki nga momo taputapu.

5. He aha te kaupapa o te aaka Waea mamao?

Ka taea e te kaiwhakahaere mamao a Ark Dial nga kaiwhakamahi ki te whakatika i nga tautuhinga me te kore e hiahia ki te whakatere i roto i nga menus, me te whakarite i te wheako petipeti-kore.